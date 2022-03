Com troca de corpo dos protagonistas, novela teve novo ânimo

Depois de muito tempo girando em torno dos mesmos conflitos, pode-se dizer que “Quanto Mais Vida, Melhor!”, finalmente, ganhou novo ânimo. Na trama escrita por Mauro Wilson, os quatro protagonistas trocaram de corpos: Neném e Paula, papéis de Vladimir Brichta e Giovanna Antonelli, e Guilherme e Flávia, vividos por Mateus Solano e Valentina Herszage, agora precisam aprender a viver a vida um do outro.

O que não só rende momentos hilários à história, como também abre espaço para que o elenco principal – e um ou outro coadjuvante – mostre que tem talento de sobra para entrar nessa brincadeira.

É inegável que os quatro atores principais estão impagáveis nas cenas. Aliás, verdade seja dita, a atuação deles sempre esteve longe de ser um problema em “Quanto Mais Vida, Melhor!”. Mas a troca fez com que outras pessoas do elenco de destacassem ainda mais, com a surpresa causada pelo comportamento inusitado dos personagens.

Com troca de corpo dos protagonistas, “Quanto Mais Vida, Melhor!” ganha em fôlego e humor – Foto: Divulgação

Caso, por exemplo, do casal formado por Evelyn Castro e Thardelly Lima, a empregada Deusa e o motorista Odaílson. A dupla, responsável por alguns dos momentos mais engraçados da novela, se destaca ainda mais. Principalmente ela, que assim como Oswaldo, papel de Marcos Caruso, viram confidentes do grupo sobre a peça pregada pela Morte, personificada pela atriz A Maia.

A partir dessa troca de corpos, outras mudanças apareceram na trama. Guilherme agora aparece louro, depois que Flávia decidiu modernizar o visual do cirurgião enquanto assume seu lugar. Além disso, a equipe teve uma excelente sacada ao misturar os nomes na abertura. Agora, nos créditos iniciais, aparece Giovanna Brichta, Vladimir Antonelli, Mateus Herszage e Valentina Solano. Uma forma original de brincar com o público e, assim, não deixar que ninguém esqueça que personagens trocaram de lugar.

Com os casais trocados, cada um dos personagens principais de “Quanto Mais Vida, Melhor!” poderá analisar sua própria realidade, mas com um olhar de fora. Além disso, será possível entender um pouco mais sobre os problemas do outro. O que certamente dará um novo gás à chama que já existe entre Guilherme e Flávia e Neném e Paula.

Principalmente no caso dos dois últimos. Sim, porque o jogador de futebol não se cansa de repetir que ama Rose, vivida por Bárbara Colen. Porém, é bem difícil torcer pela união dele com a ex-modelo, diante da química que Giovanna e Vladimir têm em cena. Além disso, mesmo com toda a futilidade e os exageros de Paula, a dona da Terrare Cosméticos cativa o suficiente para arrebatar a preferência de quem assiste.