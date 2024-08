Quanto custa a mensalidade da faculdade de Suri Cruise? - O Liberal

Suri Noelle, a filha de 18 anos de Tom Cruise e Katie Holmes, recentemente deu início a uma nova fase em sua vida ao ingressar na Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, na Pensilvânia, para cursar Artes.

O início da vida universitária de Suri chamou a atenção da mídia, não apenas por ser filha de celebridades, mas também pelo elevado custo de sua educação. A Carnegie Mellon, conhecida por seu alto padrão acadêmico, cobra uma quantia significativa pelo ano letivo. Segundo o site da instituição, o valor semestral gira em torno de US$ 87 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 477 mil.

Para o ano acadêmico de setembro/2024 a março/2025, o custo total para um estudante do primeiro ano na Carnegie Mellon é de US$86,812. Esse valor cobre a matrícula de US$64,596, além de despesas com moradia (US$10,816), alimentação (US$7,350) e várias outras taxas, como a Taxa de Experiência do Primeiro Ano (US$610), Taxa de Tecnologia (US$470), Taxa de Atividades Estudantis (US$308) e Taxa de Transporte (US$262).

Além disso, há estimativas de custos adicionais, incluindo livros, materiais de curso e equipamentos (US$1,000), despesas pessoais diversas (US$1,300) e taxas de empréstimo (US$100).

Apesar do status de celebridade, Suri optou por viver de maneira mais simples durante sua experiência universitária, escolhendo dividir um quarto com uma colega e abraçando a rotina típica de um estudante.

Agora utilizando apenas o nome Suri Noelle, a jovem foi acompanhada por sua mãe, Katie Holmes, que a ajudou com a mudança e a instalação no dormitório. Após se despedir da mãe, Suri foi vista emocionada, derramando algumas lágrimas.