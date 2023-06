Qual é o verdadeiro nome de Melody? Cantora revela e até corrige o Google; entenda

A cantora Melody iniciou a carreira em 2015, quando tinha apenas 8 anos. Hoje, aos 16, o nome da artista já popularizou no mundo da fama e viralizou na internet, mas poucas pessoas sabem o verdadeiro nome da jovem. A confusão é tanta que até o Google errou.

Uma entrevista de Melody no início do ano voltou a ser assunto nas rede sociais. Na ocasião, ela contou que se chama Gabriela Severino Abreu, mas às vezes se esquece e só atende pelo nome artístico, já que está acostumada a ser chamada de Melody desde muito cedo. Para a voz de Love Love, parceria com Naldo Benny, é até estranho ser chamada pelo nome de batismo.

“Meu nome é Gabriela. Só Gabriela mesmo”, disse. Logo em seguida, ela falou que o nome artístico nem mesmo sobrenome é. “E não é Melody Gabriela, nem Gabriela Melody. Não tenho Melody no meu nome. Na verdade, Melody é só o nome artístico, mesmo”, explicou.

Até o Google, principal buscador da internet, errou. “Não vai colocar no Google, não pesquisa no Google, tá errado. No Google está com dois Ls, é com um L só, tá bom?”, frisou. “Na verdade, como trabalho com meu pai e minha irmã, não tem essa de me chamarem de Gabi. É só Mel”, revelou a jovem cantora.

Outro fato curioso é que quando alguém a chama de Gabriela, a própria se confunde: “Pergunto: Quem é Gabriela mesmo?. Porque eu realmente penso que eles estejam falando de outra pessoa”, contou. “Não porque eu não gosto de Gabriela, mas porque eu já me acostumei todo mundo falando assim”, emendou Melody.

Música retirada do Spotify

Na última terça-feira, 27, a cantora teve seu novo hit Love, Love, lançado em 16 de junho, retirado da plataforma de streaming no auge do sucesso. No Spotify, a música aparece como indisponível no tocador e foi excluída do chart.

O motivo oficial ainda não é sabido, mas a canção continha uma interpolação (processo de usar peças de música existentes para criar uma nova composição) da canção Kiss Kiss, de 2007, do rapper norte-americano Chris Brown, que é creditado na versão brasileira.

A inclusão do nome no crédito indica que Chris Brown pode ter concedido permissão para o uso da canção – o que também não foi confirmado. No entanto, desde seu lançamento, a música tem sido acusada de plagiar Tu Vai Me Ver no Paredão de MC Thammy, que também se inspirou em Kiss, Kiss.

Love, Love já contava com mais de 4 milhões de visualizações. Melody chegou a usar o Instagram horas antes da remoção para comemorar o fato da música com Naldo ter ultrapassado até mesmo o mais novo hit de Anitta, Funk Rave, no streaming. Ela postou um print da plataforma circulando sua canção e a da cantora carioca. “Quando você sabe que venceu”, escreveu Melody.

A interpolação musical não é um crime, mas só é válida quando você obtém a permissão do proprietário da composição subjacente, uma vez que ela está apresentando a composição em sua nova canção, não a gravação original.

Como Love, Love não consta mais na lista das músicas mais populares do Spotify, Funk Rave retoma a posição anterior.

Curiosidades sobre Melody

Melody ficou conhecida em meados de 2015, aos 8 anos, quando divulgou um vídeo no Facebook em que cantava o funk Falem de Mim, escrita pelo pai, MC Belinho. A artista mirim também publicou uma série de vídeos em que tentava reproduzir falsetes de cantoras como Mariah Carey e Christina Aguilera, que viraram memes e a fizeram famosa na internet. Ela ainda cantava covers de funks e outras músicas de sucesso.

Quando participou de uma sequência de matérias no extinto Pânico na Band, em 2015, a menina ganhou ainda mais popularidade no Brasil. Um dos objetivos da atração era realizar o sonho de Melody de conhecer Anitta, de quem era fã.

Quando o programa conseguiu promover o tão esperado encontro, Anitta deu alguns conselhos para Melody e se divertiram fazendo uma coreografia juntas.

Aposentadoria aos 10 anos

A cantora anunciou o fim da carreira aos 10 anos, em vídeo publicado no Facebook. Aos prantos e sem dar muitas explicações, ela falou: “Você que queria estragar meu sonho, minha carreira. Você conseguiu. Só tenho a agradecer quem me ajudou. Muito obrigada pelo carinho. Hoje a Melody se acaba”.

Porém, no programa The Noite, com Danilo Gentili, de 4 de julho de 2018, ela sacramentou sua volta anunciando que iria lançar um clipe com Kondzilla, da música Tô Bem, Tô Zen. O clipe oficial, que conta com a participação da influenciadora digital Viih Tube, já acumula 174,8 milhões de visualizações (até o fechamento desta matéria).

Depois vieram outros sucessos, principalmente entre o público adolescente, como No Batidão, que tem quase 150 milhões de visualizações, Você Me Faz Tão Bem, Vai Rebola, Hoje eu Tô um Nojo e Vingança.