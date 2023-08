Qual a diferença entre série e novela?

Desde pequena, quando ligamos a televisão aqui em casa, a primeira coisa que me recordo é de acompanhar novelas. Minha mãe, minha avó sempre foram fãs e eu assistia com elas (as que eu podia, algumas fui proibida, risos).

Então, para mim sempre foi comum torcer para os casais da novela. Uma das primeiras que vi foi Malhação, depois Chiquititas (como amava seguir essa), e tinha ainda todas as mexicanas da Thalia (entregando a idade) e da Daniela Luján, no SBT. Ou seja, sou noveleira, sim. Até hoje gosto de ficar por dentro do que rola na programação e agora vemos os streamings apostando forte nessa tendência, que na verdade sempre existiu.

A série demorou para entrar na minha vida, já que eu não tinha TV a cabo e na aberta passava muito tarde. Até que em um momento o SBT começou a trazer algumas no domingo de manhã e ali passei a acompanhar Gilmore Girls (que é a minha mais querida), The OC, entre outras.

Mas vamos lá para essa dúvida: afinal qual a diferença entre novela e série?

A estrutura de cada uma e o jeito que a história é entregue para gente acompanhar são os pontos principais. Na novela somos apresentados a história de uma só vez, em capítulos sequenciais, que normalmente levam mais de seis meses para acabar e está na telinha de segunda a sábado.

Já as séries são produzidas em temporadas (normalmente anuais) que podem ir de menos de oito a mais de 20 episódios, mas que podem levar anos, como é o caso de Grey’s Anatomy, que começou em 2005 e segue até hoje.

A série Grey’s Anatomy – Foto: Reprodução

Cada temporada exige um planejamento da história de cada personagem e, depois de um ano, os roteiristas precisam avaliar como tudo isso será recapitulado. Normalmente, as séries são vistas de uma vez só e as novelas são assistidas conforme entregues pela emissora, ou seja, um capítulo por dia.

O Globoplay e a HBO Max têm usado muito desse recurso com as novelas turcas, e a primeira, com produções próprias, de ou lançar um episódio por dia ou três a cada semana. Uma forma de deixar a gente mais curioso e conectado ao aplicativo.

É comum que as novelas tenham mais personagens, histórias paralelas, que eles chamam de núcleos, e em certos momentos a gente até fica meio entediado porque nada acontece e a trama só vai sendo empurrada. Já a série acaba trazendo um dinamismo e a tentativa de solucionar os problemas dentro de uma quantidade determinada de episódios.

Uma questão histórica: a palavra novela é descendente de folhetim, narrativas literárias que surgiram na França e eram publicadas em capítulos nos jornais. E assim as pessoas compravam o jornal do dia seguinte para saber a continuação das histórias, que eram mais dramáticas e exageradas para cativar os leitores.

O melodrama também faz parte da base das novelas. Ele é remetido a montagens teatrais feitas para o grande público e que misturavam música e som (melos) e histórias dramáticas (drama) e de fácil compreensão.

Cauã Reymond, Bárbara Reis e Johnny Massaro, elenco de Terra e Paixão – Foto: Divulgação

Assim como ocorre na novela, que é esperado personagens muito bons ou muito maus – como acontece com Terra e Paixão, na qual o personagem do Tony Ramos e da Gloria Pires não medem esforços para fazer suas vontades e destruir quem estiver no caminho.

Da mesma forma, o personagem do Cauã Reymond, que lembra a história da Cinderela, com dois irmãos, odiado pela madrasta e que tenta ajudar a mocinha a todo custo, mas ele ainda levanta uma dúvida, será que é mesmo o bonzinho? Ou o autor vai trazer uma reviravolta?

Muitas novelas mudam a trajetória do personagem no meio do caminho, porque, como obra aberta, ela pode sentir a opinião do público e realizar alterações, o que com a série não acontece, já que é gravada de uma só vez.

Um exemplo de mudança na trama foi a novela Um lugar ao sol, que passou durante a pandemia e já estava com o destino do personagem Ravi definido: ele iria morrer, porém, a autora Lícia Manzo afirmou que o personagem de Juan Paiva se tornou fundamental para os rumos da história e queridinho do público. “À medida que eu ia escrevendo, ele falou por si e se impôs”, contou em entrevista.

Novela conquista streamings

Buscando ampliar os usuários e com produções cada vez mais populares, os streamings passaram a olhar com outros olhos para as novelas. O Globoplay já fez isso e apostou em produções para serem lançadas por ali, como Verdades Secretas 2 e Todas as Flores.

A HBO Max confirmou que vai lançar Beleza Fatal. O projeto tem assinatura de Raphael Montes (Bom Dia, Verônica) e supervisão de Silvio de Abreu. O elenco, com nomes até então conhecidos na Globo, trará gente como Camila Pitanga, Murilo Rosa, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Caio Blat, Marcelo Serrado e Herson Capri. As gravações iniciam em setembro.

Haverá também o remake de Dona Beja (a trama original sobre a feiticeira de Araxá, em Minas, foi ao ar em 1986 na extinta Rede Manchete), com produção da Floresta e texto de Daniel Berlinsky e António Barreira e Grazi Massafera como protagonista.

E vocês, preferem as novelas ou séries? Eu confesso que gosto dos dois formatos e fico presa tentando desvendar cada personagem!

*Naty Camoleze (@natycamoleze) é jornalista e colaboradora do LIBERAL