Qual a diferença das premiações internacionais do cinema, da televisão e da música?

Antes de começar a falar sobre as premiações das nossas produções favoritas, gostaria de desejar um 2024 cheio de realizações, coisas boas e, claro, muito conteúdo pra gente maratonar.

Vocês devem ter acompanhado que, já no comecinho de janeiro, tivemos algumas premiações da cultura pop como o Globo de Ouro, o Critics Choice Awards e o Emmy. Mas o que cada uma significa e por que são tão esperadas?

O Globo de Ouro ocorre desde 1944 e é entregue pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (Hollywood Foreign Press Association) aos melhores profissionais do cinema e televisão no mundo.

O objetivo é reconhecer como uma honra aos profissionais. Ele é entregue no começo do ano, com um jantar para os indicados e convidados. O resultado é baseado nos votos de 93 membros da Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood e que são associados com a mídia de fora dos Estados Unidos.

A cerimônia é realizada desde 1961 no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles. É considerado uma versão “informal” das premiações que elegem os melhores do ano. Com mesas e cadeiras ao invés de um auditório para acomodar os artistas da noite, o clima da cerimônia é de descontração e os convidados aproveitam para conversar, comer e beber muito.

A primeira edição do Globo de Ouro premiou o filme “A Canção de Bernadette” com o grande título de primeiro longa da premiação a vencer a categoria de Melhor Filme na história. Foi em 1956 que o prêmio passou a ser entregue também para a televisão.

De acordo com o site oficial da premiação, Meryl Streep possui o recorde como atriz mais indicada, com 33 nomeações no total. Ela também é a atriz com mais vitórias, tendo vencido oito vezes no total, em obras como “O Diabo Veste Prada” e “A Dama de Ferro”, fora o prêmio Cecil DeMille, distinção honorária.

Polêmica

Em 12 de junho de 2023, após anos de muita confusão, a Hollywood Foreign Press Association, organização que fundou o Globo de Ouro, anunciou que iria fechar. Isso porque em 21 de fevereiro de 2021, uma investigação do Los Angeles Times acusou a HFPA de “negociação própria” e destacou potenciais conflitos de interesse.

Também foi revelado que a organização não tinha membros negros. Meher Tatna, seu ex-presidente, disse mais tarde à Variety que não havia nenhum membro negro há pelo menos duas décadas. A reação foi rápida, com vários ex-indicados ao Globo de Ouro, incluindo Ava DuVernay, exigindo mudanças nas redes sociais.

Poucos dias antes da cerimônia do Globo de Ouro de 2021, em 28 de fevereiro, a HFPA respondeu com uma declaração dizendo: “Estamos totalmente empenhados em garantir que a nossa adesão reflita as comunidades ao redor do mundo que amam o cinema, a TV e os artistas que as inspiram e educam. Entendemos que precisamos trazer membros negros, bem como membros de outras origens sub-representadas, e trabalharemos imediatamente para implementar um plano de ação para atingir esses objetivos o mais rápido possível.”

As coisas foram piorando, em março de 2021, a HFPA contratou um novo consultor estratégico de diversidade e prometeu que pelo menos 13% dos seus membros seriam negros. A organização revelou novos planos de reforma em maio – prometendo diversificar e propondo restrições aos presentes que os seus eleitores podem aceitar – mas a Netflix, a Amazon Studios e a WarnerMedia anunciaram que boicotariam a HFPA até que houvesse uma mudança mais significativa.

Em 2022 a premiação não conseguiu nenhum apresentador e seria um ano simples, sendo o evento privado e não transmitido ao público. Em 2023, a premiação ocorreu, com a apresentação de Jerrod Carmichael, que não poupou o Globo de Ouro. Ele falou sobre as polêmicas que envolvem a academia, como a falta de diversidade entre os indicados e vencedores.

Neste ano (reveja os vencedores), a premiação buscou retomar dias de maior prestígio após sofrer com acusações de corrupção e falta de diversidade, o que rendeu boicote de celebridades e perdas de contratos com patrocinadores e exibidores. Apareceu com um novo representante, após ser adquirido pela Dick Clark Productions, companhia subsidiária do grupo de comunicação Penske Media Eldridge, responsável por publicações como Hollywood Reporter, Variety e Rolling Stone.

Critics’ Choice Movie Awards

É a maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá, que promove anualmente uma premiação, representando centenas de críticos de mídia e jornalistas de entretenimento. Os votantes precisam ser críticos de cinema ou jornalistas de TV que tenham feito a cobertura de produções para um público amplo. Os críticos que trabalham com veículos online devem ser os principais de seus sites. A associação conta hoje com 659 membros.

Esse evento é conhecido como um bom termômetro para o Oscar, já que os vencedores tendem a ser também indicados à premiação e, por muitas vezes, são os favoritos. Ele foi criado em 1995, com o intuito de honrar as melhores produções cinematográficas. A votação ocorre durante uma semana e os nomeados são anunciados em dezembro. Os vencedores são escolhidos por nova votação e revelados em janeiro.

Confira os vencedores de 2024

Melhor filme

Oppenheimer

Melhor ator

Paul Giamatti (Os Rejeitados)

Melhor atriz

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Melhor ator coadjuvante

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Melhor atriz coadjuvante

Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados)

Melhor jovem ator/atriz

Dominic Sessa (Os Rejeitados)

Melhor elenco

Oppenheimer

Melhor direção

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Melhor roteiro original

Greta Gerwig, Noah Baumbach (Barbie)

Melhor roteiro adaptado

Cord Jefferson (American Fiction)

Melhor fotografia

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Melhor direção de arte

Sarah Greenwood, Katie Spencer (Barbie)

Melhores efeitos visuais

Oppenheimer

Melhor cabelo e maquiagem

Barbie

Melhor figurino

Jacqueline Durran (Barbie)

Melhor edição

Jennifer Lame (Oppenheimer)

Melhor comédia

Barbie

Melhor animação

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Melhor filme em língua estrangeira

Anatomia de uma Queda

Melhor canção

“I’m Just Ken” (Barbie)

Melhor trilha sonora

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Melhor série de drama

Succession

Melhor ator em série de drama

Kieran Culkin (Succession)

Melhor atriz em série de drama

Sarah Snook (Succession)

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Billy Crudup (The Morning Show)

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Elizabeth Debicki (The Crown)

Melhor série de comédia

The Bear

Melhor ator em série de comédia

Jeremy Allen White (The Bear)

Melhor atriz em série de comédia

Ayo Edebiri (The Bear)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Meryl Streep (Only Murders in the Building)

Melhor minissérie

Treta

Melhor série de animação

Scott Pilgrim: A Série

Emmy Awards

É também conhecido como o “Oscar da televisão”. Isso porque, muitas vezes, ele é comparado ao glamour do maior prêmio do cinema. O prêmio foi criado pela Academia de Artes & Ciências Televisivas com o intuito de construir uma imagem na então recente televisão americana. A primeira cerimônia ocorreu em 25 de janeiro de 1949.

A famosa estatueta de uma mulher alada segurando um átomo é uma das mais cobiçadas. Ela se tornou um símbolo da Academia ao tentar suportar e levantar a arte e a ciência na televisão: as asas representam a musa da arte e o átomo, a televisão. Foi criado pelo engenheiro Louis McManus, que usou a esposa como modelo.

Esse é o maior e mais considerado prêmio da TV, que reconhece programas e profissionais do meio. Em 2023, a premiação, que aconteceria em setembro, foi cancelada por conta da greve dos atores e roteiristas de Hollywood, o que levou a mais indicados.

Neste ano, que ficou como o Emmy de 2023 (veja os vencedores), com uma cerimônia nostálgica, a premiação teve a pior audiência da história, com 4,3 milhões de telespectadores, segundo números provisórios divulgados pelo canal Fox, que fez a transmissão nos Estados Unidos.

A premiação foi repleta de entretenimento, ao incluir astros históricos das séries mais famosas da TV americana. Dentre elas, a aparição de parte do elenco icônico de Grey’s Anatomy, que incluiu a atriz Katherine Heigl, que interpretou a médica Izzie Stevens até a sexta temporada do drama médico, e que saiu da série de uma forma bem negativa.

Durante a homenagem à série, Katherine Heigl até fez uma alusão à sua atribulada saída do elenco. “Sim, é verdade que tivemos algumas mudanças com o passar dos anos. Mas o que se manteve constante foi a base de fãs incrível que a série tem”. Estavam ao lado dela os atores Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr. e Chandra Wilson, que celebraram o recorde de Grey’s como a série médica mais longa da história da TV.

A Fox ressaltou que “foi a primeira vez que a cerimônia foi transmitida ao mesmo tempo que um jogo dos playoffs da Liga de Futebol Americano [NFL]”.

Grammy Awards

É uma premiação anual em que a National Academy of Recording Arts and Sciences dos Estados Unidos elege os artistas que mais se destacaram com gravações musicais. O Grammy 2024, que ocorre no dia 4 de fevereiro, confirmou suas três primeiras atrações musicais: Dua Lipa, Billie Eilish e Olivia Rodrigo, todas indicadas ao prêmio, vão se apresentar na cerimônia.

A primeira cerimônia do Grammy Awards foi realizada em 4 de maio de 1959, para homenagear e respeitar as realizações musicais de artistas no ano anterior. Após a cerimônia de 2011, a Academia revisou muitas categorias da premiação.

Oscar

É a cerimônia de premiação anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fundada em Los Angeles, em 1927, que premia anualmente os profissionais da indústria cinematográfica. É considerado o prêmio mais importante do cinema mundial.

A primeira entrega dos prêmios da Academia aconteceu em 16 de maio de 1929, no Hotel Roosevelt, em Hollywood, para honrar as realizações cinematográficas entre 1927 e 1928.

A primeira cerimônia televisionada foi em 1953, somente nos Estados Unidos e no Canadá. Em 1966, aconteceu a primeira exibição a cores. Desde 1969, a cerimônia é exibida em âmbito internacional.

O Oscar em si é uma pequena estatueta de 35 cm de altura, que pesa quase 4kg, feita de estanho folheado a ouro de 14 quilates, em forma de um cavaleiro sobre um pedestal no formato de um rolo de filme, com uma espada de cruzado atravessada verticalmente ao peito. Foi criada em 1929 pelo diretor de arte Cedric Gibbons e pelo escultor George Stanley, e não sofreu mudanças significativas até hoje, nos mais de 90 anos em que já foi entregue.

Confira o calendário e datas importantes das premiações neste ano

23 de janeiro: anúncio das indicações ao Oscar 2024

anúncio das indicações ao Oscar 2024 4 de fevereiro: cerimônia do Grammy Awards

cerimônia do Grammy Awards 10 de fevereiro: cerimônia do DGA Awards, premiação do sindicato dos diretores de Hollywood

cerimônia do DGA Awards, premiação do sindicato dos diretores de Hollywood 22 de fevereiro: cerimônia do Annie Awards, premiação considerada ‘o Oscar da animação’

cerimônia do Annie Awards, premiação considerada ‘o Oscar da animação’ 18 de fevereiro: cerimônias do Bafta e do People’s Choice Awards

cerimônias do Bafta e do People’s Choice Awards 25 de fevereiro: cerimônias do Film Independent Spirit Awards e do PGA Awards, premiação do sindicato dos produtores de Hollywood

cerimônias do Film Independent Spirit Awards e do PGA Awards, premiação do sindicato dos produtores de Hollywood 9 de março: cerimônia do Framboesa de Ouro, premiação que elege o pior do cinema no ano anterior

cerimônia do Framboesa de Ouro, premiação que elege o pior do cinema no ano anterior 10 de março: cerimônia do Oscar 2024

cerimônia do Oscar 2024 19 de abril: cerimônia do WGA Awards

Ufa, são muitas premiações para a gente acompanhar, mas dessas todas, vocês possuem uma preferida? Aproveita a lista completa e escolhe uma para maratonar no final de semana. Se quiser mais dicas, só acessar meu canal no YouTube.

*Naty Camoleze (@natycamoleze) é jornalista e colaboradora do LIBERAL