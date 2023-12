Quais os 10 filmes e séries mais assistidos da Netflix? Veja lista

A Netflix divulgou, no último dia 12, as produções mais assistidas em seu catálogo, entre filmes, séries e novelas. Segundo o serviço de streaming, a primeira temporada da série O Agente Noturno ocupou o topo do ranking, com um total de 812.100.000 horas vistas globalmente.

Disponível só para o Brasil, a novela brasileira Chiquititas, produzida pelo SBT, está entre as 50 obras mais vistas. A produção ocupou a 38ª posição do ranking global. Foram assistidas 162 milhões de horas da novela entre janeiro e junho de 2023.

Filmes mais assistidos da Netflix:

A Mãe

Luther – O Cair da Noite

Resgate 2

Certas Pessoas

Mistério em Paris

Na Sua Casa Ou Na Minha?

Entre Facas e Segredos 2

Fantasma e Cia

O Pálido Olho Azul

Agente Infiltrado

Séries mais assistidas da Netflix: