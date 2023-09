Cultura Quais as chances de ganhar na Lotofácil? Entenda

Com 35 anos, a ex-BBB Paulinha Leite afirma que já ganhou 54 vezes na loteria. No último sábado, 9, ela estava em um bolão que faturou o prêmio máximo da Lotofácil da Independência, de R$ 2,9 milhões.

“Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza”, escreveu em seu Instagram.

Mas quais as chances de isso acontecer?

A Caixa Econômica Federal afirma que as chances de alguém acertar os 15 números da Lotofácil é de 1 em 3.268.760. O sorteio do último sábado, que tinha um prêmio total de R$ 200 milhões, teve 65 pessoas todos os 15 números – entre elas estava Paulinha. Já 8.695 apostas conseguiram 14, faturando R$ 1.755,69.

Ou seja, as chances da ex-BBB eram poucas; as chances de ganhar mais de 50 vezes, então, são mais remotas ainda. Com tanta sorte nas apostas, a ex-BBB até criou uma empresa especializada em bolões, chamada Unindo Sonhos.