Público critica arquibancadas do Morumbi e organização dos shows do Coldplay

A banda Coldplay está passagem pelo Brasil com a turnê “Music of the Spheres”, com shows marcados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A capital paulista é a primeira parada e recebe seis apresentações no Estádio do Morumbi, local que está sendo alvo de críticas do público.

Metade da agenda em São Paulo já foi cumprida e, em todos os dias, a chuva também foi atração. Nas redes sociais, o público compartilhou imagens chocantes desde a porta do estádio inundada a arquibancadas escorregadias e com poças d’água.

Fãs da banda Coldplay enfrentam chuva e alagamento na fila de acesso ao Estádio do Morumbi – Foto: Ronaldo Silva / Photopress / Estadão Conteúdo

A estudante Beatriz Oliveira assistiu à apresentação no sábado, 11, e relata que mesmo após a chuva cessar, o chão da arquibancada seguiu empoçado. “Tinha muita água. Não dava pra pular sem molhar todo o tênis, até as meias. Até se alguém do lado pulasse, a água subia em nossos pés”, conta.

A jornalista Aline Fay reclama da mesma situação, no show de segunda. “Quando cheguei no meu setor, arquibancada, estava bem nojento! Tudo estava molhando e muitas coisas jogadas no chão”, pontua.

Ela ainda critica a segurança do local. “Os degraus das escadas para as arquibancadas são muito altos, e também achei o corrimão muito ruim. Além disso, era escuro, não dava pra ver muito bem. Era fácil para cair e escorregar”, descreve.

Ambas as entrevistadas destacam problemas na organização do evento, alegando não ter espaço para todos na arquibancada. Por isso, muitas pessoas assistiram aos shows nas escadas, atrapalhando a circulação dos demais.

Vídeos expostos nas redes sociais mostram mais detalhes dos problemas decorrentes das chuvas no local. Contudo, o público esclarece que nenhuma das críticas cabem ao Coldplay, visto que a banda entregou o prometido e fez apresentações emocionantes.

O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com a administração do Estádio do Morumbi, que alegou que o local é alugado e, por isso, qualquer assunto relacionado aos shows deve ser tratado com a organização do evento.

No entanto, a Live Nation não se pronunciará: “Nós não vamos comentar sobre”, declarou a assessoria da empresa.