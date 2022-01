Proximidade cênica

Após o fim das gravações de “Um Lugar ao Sol”, Andréia começou a gravar a nova temporada do programa “O País do Cinema”, do Canal Brasil - Foto: Divulgação_Globo

Ao longo de sua trajetória na tevê, Andréia Horta já viveu inúmeras vidas diferentes. Cada vez que conquista um novo trabalho, inclusive, a atriz de 38 anos busca se distanciar de si mesma. Porém, em “Um Lugar ao Sol”, pela primeira vez, ela encontrou alguns traços pessoais na batalhadora Lara.

“A Lara é mineira como eu. Então, pude gargalhar como eu gargalho na vida. É uma personagem cheia de delicadeza. Então, foi bom fazer algo diferente do que vinha fazendo na tevê. Minhas personagens sempre foram muito fortes e com temperamento intenso. Foi novo fazer uma personagem mais pautada na delicadeza”, explica.

Na história do horário nobre, Lara é uma jovem formada em Gastronomia. Determinada e doce ao mesmo tempo, ela se apaixona por Christian, papel de Cauã Reymond, logo no início da trama. Os dois vivem uma linda história até que ela passa a acreditar que o jovem está morto. Anos depois, ela reencontra Christian, que assumiu a identidade do falecido irmão gêmeo Renato. “Quando ele é dado como morto e toma o lugar do irmão, ela perde seu grande amor e sofre esse luto. Lentamente, a Lara tenta refazer a vida ao reencontrar um namorado de adolescência, o Mateus, interpretado brilhantemente pelo Danton Mello. Ela, no entanto, nunca esqueceu o Christian, que é o maior amor que ela tinha vivido até então”, ressalta.

Em “Um Lugar ao Sol”, a Lara ocupa o espaço de mocinha romântica e sofredora. Como você define a personalidade da personagem?

A Lara ficou órfã ainda criança, quando os pais morreram em um acidente de carro, e foi criada pela avó materna, a Noca (Marieta Severo). Lara é uma personagem muito bonita, com uma honra e uma integridade muito grandes. Tenho muita alegria de estar com ela neste momento da vida porque a Lara é muito leve, luminosa. Ela tem valores morais e éticos inegociáveis. Acho importante trazer isso para a ficção.

Por quê?

Acho importante apresentar esse tipo de personagem na ficção. São pessoas que podem virar uma espécie de modelo possível do que é ser honesto consigo mesmo, que é possível fazer as coisas direitinho. A Lara tem um jeito muito lindo de viver. Acho legal mostrar que esses tipos de exemplos existem e são possíveis na vida real também.

Após o reencontro entre Lara e Christian/Renato, os dois voltarão a se envolver. Como se dará essa reaproximação?

A Lara fica despedaçada com a suposta morte do Christian. Ela é uma mulher corajosa e que se permitiu viver esse amor. Mas essa paixão foi interrompida pela suposta morte dele, né? Leva tempo para a Lara se levantar e tentar reestruturar sua vida com um amor do passado. No entanto, ela segue com aquele amor pulsando dentro dela. Quando eles se reencontram, a Lara fica muito confusa porque parece que aquele cara conhece o caminho do corpo dela e tudo mais. Mas, na cabeça dela, é impossível porque o Christian morreu. Ela fica achando que está maluca. Se ele morreu, como pode ser tão parecido e ter aquela alma dentro dele?

Antes de “Um Lugar ao Sol”, você estava no ar na edição especial de “Império” por conta de todas as mudanças em função da pandemia. Como foi essa experiência de emendar trabalhos no horário nobre?

Achei um desafio entrar no ar em seguida dessa forma. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas a pandemia alterou a ordem de tudo. Fiquei bastante empolgada em ver personagens tão diferentes indo ao ar. Fiquei torcendo muito para o público gostar da Lara porque ela é bem diferente da Maria Clara. São mulheres de classe sociais diferentes, raciocínios, condutas, valores e éticas diferentes. A Lara é uma mulher muito brasileira, com uma alegria construtiva, colorida, riso solto…

Assim como você, a Lara também é natural de Minas Gerais. Isso influenciou alguma coisa no seu trabalho?

Sim, pela primeira vez, eu pude usar meu sotaque mineiro em cena. A Lara é de uma cidade fictícia chamada Pouso Feliz. Acredito, inclusive, que fica perto de Juiz de Fora (risos). Assim como eu, a Lícia (Manzo) também é de Juiz de Fora. Com a Lara, eu pude gargalhar em cena da forma que eu gargalho na vida real. Foi ótimo. A Lara é uma personagem que me encantou muito porque foi bem diferente do que estava habituada a viver na tevê.

Como assim?

Tudo na Lara me encantou. Ela é uma mulher simples, naturalmente bonita, com roupas simples, umas bijuterias lindas. Precisei encontrar uma certa delicadeza nela. Eu venho de personagens muito fortes, com temperamento forte e grandes desafios de evolução, como foi em “Liberdade, Liberdade” e “Elis”. Coisa bem complexas de serem feitas. A Lara ela tem uma leveza até no sofrimento amoroso dela. Acho que isso talvez tenha sido inédito para mim.

A Noca e a Lara têm uma relação muito próxima. Como foi a construção dessa interação em um período de distanciamento social?

Em 2019, a gente fez algumas leituras de mesa. Depois, nos reunimos para um café com pão de queijo. Ficamos uma tarde toda juntas, conversando sobre a vida. Foi uma tarde muito agradável. Mas depois essa interação cresceu no dia a dia do “set”. Foi devagar, uma gamando a outra. Ela falou para um monte de gente que me ama (risos).

Mas vocês chegaram a fazer algum laboratório específico para o lado gastronômico da Lara e da Noca?

Sim, ainda em 2019, a gente fez laboratório em um projeto muito interessante que reaproveita alimentos. Eles servem diariamente refeições para moradores de rua. Fomos lá para termos uma conversa com aquelas “chefs” e trabalhamos na cozinha. Passamos o dia lá picando e lavando. Também servimos a galera. Foi um dia incrível, em que também tivemos palestras muito interessantes.

Regras e protocolos

Há mais de 15 anos na tevê, Andréia Horta não tem dúvidas de que “Um Lugar ao Sol” foi um de seus trabalhos mais desafiadores. A novela, que teve as gravações interrompidas em março de 2020, retomou os trabalhos gradualmente apenas no segundo semestre daquele ano. Para viver a Lara, a atriz precisou se adaptar a uma inédita rotina de trabalho.

“Para retratarmos a relação da Lara e da Noca, por exemplo, que é de amor e de muito carinho, com abraços e beijos, nós ficamos estudando dentro do protocolo o que era o mais seguro. Ao mesmo tempo, atuar ganha outra dimensão. Muitas pessoas ainda estão em casa, o medo ainda está aí, e de repente você entende que precisa sair de casa, tem de atuar, contar histórias, falar das relações humanas, das desigualdades sociais num país como o nosso. Sair de casa com uma personagem tão íntegra, tão incorruptível como a Lara, faz tudo valer”, aponta.

Para gravar nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Andréia passou por testes de Covid-19 todos os dias. Além disso, ela só retirava a máscara para gravar. “Aquele cotonete no nariz todos os dias foi incrível (risos). Além de todos os protocolos, a gente também tentava seguir restrito na vida pessoal. Não aglomerava, não saía, não saía sem máscara. Foi um período de reclusão mesmo. Saía de casa apenas para trabalhar. Ao longo do tempo, fomos ajustando tudo e nos adaptando”, lembra.

Relação em cena

A história romântica principal de Lara está atrelada ao protagonista Christian/Renato, vivido por Cauã Reymond. Porém, ao longo das gravações, Andréia dividiu boa parte de suas cenas com Marieta Severo, que interpreta Noca. “Não poderia ter tido companhia diária melhor. Foi uma aula. Ela é uma mulher incrível e uma artista admirável. Em determinado momento, nós estávamos nos entendendo só no olhar. Acho que praticamente todos os capítulos têm cena da Lara e da Noca juntas”, valoriza.

Andréia, inclusive, ressalta a importância da relação e dos longos diálogos entre neta e avó ao longo dos capítulos da novela das nove. “São gerações diferentes e com valores diferentes. Acho que é esse o caminho, sabe? Mulheres têm de estar de mãos juntas. É uma luta diária que fica mais fácil em grupo”, afirma.