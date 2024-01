Prova de aprovação

Reconhecimento e valorização fazem toda a diferença. Luiz Bertazzo percebeu isso quando recebeu o convite para dar vida ao discreto Carlos Afonso de “Betinho: No Fio da Navalha”, série do Globoplay. O ator já tinha trabalhado com o protagonista Júlio Andrade, que também acumula a função de diretor no projeto. E assim que seu nome foi lançado como uma das possibilidades para o papel do compadre do personagem-título, segundo Luiz, o próprio Júlio deu força para que essa fosse a escolha final.

“Foi a primeira vez que recebi um convite direto da produção de elenco. Júlio me conhecia de uma participação que fiz em ‘Sob Pressão’ e endossou a escolha. A equipe toda confiou no meu trabalho”, conta, orgulhoso.

Carlos Afonso é um dos fundadores do Ibase, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, que foi responsável por mapear a fome no Brasil. Até hoje, esse mapeamento do instituto serve de referência para programas sociais e políticas afirmativas de combate à miséria no país. “O Carlos Afonso pertence hoje ao hall da fama da internet mundial, pois foi pioneiro nas redes. Ele trouxe a internet para o Brasil, como uma forma de conectar as várias ONGs mundiais parceiras do Ibase. Até hoje, Carlos Afonso luta pelo acesso e democratização da internet no Brasil, garantindo informação e tecnologia a todos”, defende o intérprete.

Desde que ficou sabendo que estaria em “Betinho: No Fio da Navalha”, Luiz Bertazzo percebeu que alguns temas tratados ali já apareciam com frequência em suas pesquisas como artista. Caso, por exemplo, do período de ditadura militar. “Tenho um filme longa-metragem que escrevi, chamado ‘Casa Izabel’, que está circulando em alguns festivais e retrata esse período”, explica. Outra questão importante abordada na série é o HIV/Aids.

“É uma cicatriz na comunidade LGBT, então foi interessante e comovente pesquisar sobre os primeiros casos nos anos 1980”, entrega. Betinho era hemofílico e contraiu a doença em uma transfusão de sangue logo nos primeiros anos da epidemia. Como falava sempre abertamente sobre o assunto, foi uma das pessoas que ajudou muito na luta pelos medicamentos e por melhores condições de vida para pessoas vivendo com o vírus.

“O interessante, que deixa a história ainda mais atual, é que muitos conflitos passados encontram ecos em conflitos recentes. Nós gravamos a cena da morte do ambientalista Chico Mendes meses depois das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips (junho de 2022), que também lutaram pela preservação da floresta”, revela.

Interpretar um personagem real e tão importante para o país foi outro ponto que estimulou Bertazzo. “É uma honra gigante reviver essa história, pensar que, de certa forma, eu fui, durante meses de gravação, o melhor amigo do Betinho”, diz, emocionado. Foi a primeira vez que realizou um trabalho de fato biográfico, o que trouxe uma sensação única.

“É bem diferente de viver uma ficção. Junto, vem uma responsabilidade não de fazer igual, mas de respeitar e honrar aquelas jornadas”, analisa. Porém, frisa que passou longe de ser um peso. “Ao contrário, isso é extremamente prazeroso e gratificante”, afirma Luiz, que recentemente deu expediente na série “Notícias Populares”, do Canal Brasil, como o jornalista Luna.

Nome completo: Luiz Fernando Bertazzo Fernandes.

Nascimento: 7 de abril de 1985, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

Atuação inesquecível: No espetáculo “Homem Piano”, da Cia Senhas de Teatro.

Interpretação memorável: José Wilker como Lorde Cigano no filme “Bye Bye Brasil”, dirigido por Carlos Diegues e lançado em 1979.

Momento marcante na carreira: “As gravações de ‘Betinho: No Fio da Navalha’. Eram sempre muito emocionantes e afetivas”.

O que falta na televisão: “Mais ousadia nas narrativas LGBTQIAPN+”.

O que sobra na televisão: “Protagonistas heterossexuais”.

Com quem gostaria de contracenar: Grace Passô.

Se não fosse ator, seria: “Um veterinário que seria um ator frustrado”.

Ator: Lázaro Ramos.

Atriz: Fernanda Torres.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: “Psicopatas”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Roque Santeiro”, escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 1985 e 1986.

Que papel gostaria de representar: Alexandre, da novela “A Viagem”.

Filme: “Central Do Brasil”, dirigido por Walter Salles e lançado em 1998.

Autor: Camila Sosa Villada.

Diretor: Céline Sciamma.

Vexame: “Não tenho carteira de motorista até hoje”.

Mania: “De cantar uma musiquinha quando tranco a porta, para lembrar que tranquei a porta e que desliguei o fogão”.

Medo: “De perder o interesse pela minha profissão”.

Projeto: “Dirigir meu primeiro longa-metragem”.

“Betinho: No Fio da Navalha” – Globoplay.