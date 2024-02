Protagonizada por Larissa Manoela, comédia romântica ‘Tá Escrito’ estreia no Globoplay

Recém-lançado no cinema, filme é uma das novidades de fevereiro do catálogo

O combo leveza, diversão, amor e fantasia é sempre uma boa companhia para quem curte comédias românticas. E, quando a história ganha pitadas de astrologia, fica ainda mais irresistível. Estrelado por Larissa Manoela, o filme ‘Tá Escrito’, recém-lançado nos cinemas brasileiros, já está disponível no Globoplay com uma trama jovem adulta recheada de dilemas cotidianos dessa fase da vida.

Alice, interpretada pela atriz, marca a volta de Larissa Manoela aos cinemas depois de seis anos – Foto: Stella Carvalho_DIVULGAÇÃO GLOBOPLAY

Alice, interpretada pela atriz, é a personagem principal da trama e marca a volta de Larissa Manoela aos cinemas depois de seis anos. “Eu amo cinema, sou muito apaixonada por essa linguagem da sétima arte. E fiquei feliz demais com o resultado de ‘Tá Escrito’! É um filme bom, que tem humor e uma mensagem positiva. Tem uma receita para agradar a todos”, conta a artista, que celebra a chegada da produção ao Globoplay: “É muito legal que o filme ganhe mais essa possibilidade de acesso do público. Fico feliz em saber que mais pessoas conhecerão a história da Alice”.

O universo digital também conduz o novo longa de Matheus Souza, que mostra a transformação na trajetória de Alice por meio das redes sociais. A jovem é uma leonina romântica e insegura, não adepta aos holofotes e que sonha em entrar no mercado de trabalho para finalmente sair da casa da mãe, Paula (Karine Teles), onde também mora seu irmão, Inácio (Kevin Vechiatto).

A protagonista acredita que os astros erraram com ela, até ser surpreendida com um presente instigante: um livro, com páginas em branco, em que todas as previsões escritas por ela se tornarão realidade. Essa é a promessa do objeto e Alice vira um fenômeno online. No entanto, se por um lado o poder de influenciar a todos impulsiona a vida dela, por outro, deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.

Em cena, os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach, casados na vida real, também interpretam um casal, mas que logo se desfaz no início da trama. Seus personagens, Alice e Breno, têm planos de morar juntos, só que o jovem resolve se dedicar à carreira e dá um tempo no relacionamento.

Na fossa e descrente do futuro, Alice vê sua jornada ter uma reviravolta com a ajuda de uma amiga, Marina (Caroline Dallarosa), que a leva para uma entrevista na Mansão Clock, casa de influenciadores para onde ela se muda e começa a criar conteúdos digitais.

Por lá, Alice também conta com o apoio de Pedro (Victor Lamoglia), o fundador do espaço, e nem imagina que dessa amizade surgirá um crush. É nesse momento que surge o tal livro mágico em sua vida, transformando de vez sua rotina. Será que Alice conseguirá usar os astros a seu favor?

O elenco é composto ainda por Emira Sophia, Richard Abelha, Hamilton Dias, Vittoria Tosi e Thuany Parente, além da participação especial de Cazé Pecini. Com roteiro de Matheus Souza, Thuany Parente e Mariana Zatz, o longa tem produção da Paris Entretenimento, em coprodução com a Globo Filmes e Globoplay, e distribuição da Paris Filmes.

Confira a entrevista com Larissa Manoela

Como você descreve a Alice, sua personagem?

A Alice é uma jovem que tem sonhos, que quer ser compreendida e compreender o mundo. E nessa aventura que é viver, ela encontra um livro que muda o seu destino e o das pessoas que estão ao seu redor.

Você acredita ter semelhanças com ela?

Não sei se tenho muitas semelhanças com ela, mas eu amo as estrelas e isso é algo que nos aproxima. Gosto também de horóscopo, mas não guio a minha vida e minhas decisões por ele.

O filme tem pitadas de astrologia. Você já gostava e entendia desse universo?

Sempre gostei e tive curiosidade, mas é como eu disse, não me guio pelo horóscopo. Se ele é positivo, amo e vou até sentir a influência (risos). E se não é, eu penso que é do meu signo, mas não é para mim o recado (mais risos). Eu procuro sempre encontrar o lado bom das coisas.

‘Tá Escrito’ marca a sua volta aos cinemas depois de seis anos. Comente essa emoção.

Eu amo cinema, sou muito apaixonada por essa linguagem da sétima arte. E fiquei feliz demais com o resultado de ‘Tá Escrito’! É um filme bom, que tem humor e uma mensagem positiva. Tem uma receita para agradar a todos.

O longa estreou em dezembro nos cinemas. Para você, qual a importância de chegar ao streaming?

É muito legal que o filme ganhe mais essa possibilidade de acesso do público. Fico feliz em saber que mais pessoas conhecerão a história da Alice.

Como foi contracenar novamente com André Luiz Frambach?

Uma delícia. Ele é o meu parceiro de vida, meu companheiro. Muito bom poder tê-lo do meu lado. Nós nos damos muito bem no dia a dia, gostamos de estar juntos e isso reflete no trabalho. Sem falar que eu o acho um excelente profissional.

Durante as filmagens, teve alguma cena ou bastidor que mais te marcou?

Tem muita cena boa! O filme surpreende o público com o desenvolvimento da história. Vamos pensando em vários caminhos e possibilidades, e no fim nos surpreendemos.

O que o público pode esperar da trama? Gostaria de dar algum recado para convidar todo mundo para assistir ‘Tá Escrito’ no Globoplay?

‘Tá Escrito’ é um filme leve, com uma mensagem positiva e com humor. Então, galera, pega a pipoca, entra no Globoplay e assista com os amigos, com o amor, com a família! Um beijo grande para todos vocês!