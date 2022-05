‘Proof’: BTS anuncia álbum antológico para o próximo mês

Em comemoração dos nove anos de carreira, o BTS anunciou nesta quarta-feira, 4, o lançamento de um álbum antológico chamado Proof, com uma coletânea de sucessos já lançados e três músicas inéditas.

Ao todo, serão três CDs e a pré-venda já está disponível desde às 23 horas (horário de Brasília) de quarta. O projeto tem previsão de ser lançado no dia 10 de junho.

No YouTube, o grupo sul-coreano liberou um trailer do álbum com pouco mais de cinco minutos e com trechos de diferentes músicas que estarão no álbum. Até a manhã desta quinta, 5, o vídeo já acumulou mais de 5,4 milhões de visualizações e está em alta no Brasil.