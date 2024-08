Prontos para seguir em frente, diz Portiolli no 'Domingo Legal' com homenagem a Silvio Santos - O Liberal

Cultura Prontos para seguir em frente, diz Portiolli no ‘Domingo Legal’ com homenagem a Silvio Santos

Celso Portiolli apresenta neste domingo, 25, um Domingo Legal ainda em clima de homenagem a Silvio Santos – o apresentador do SBT morreu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos.

“Estamos no ar com muita saudade, é verdade. Mas estamos preparados para seguir em frente, preparamos um programa especial para você. E como forma de agradecer, fazer um carinho em todo mundo que passou essa semana pensando no nosso grande mestre, Silvio Santos, vamos fazer algumas brincadeiras que marcaram os domingos de todos os brasileiros”, disse o apresentador ao início do programa deste domingo.

Na sequência, os participantes do programa foram apresentados ao mesmo estilo e música que se tornou costume do Programa Silvio Santos por muitos anos. Os competidores são todos nomes conhecidos da casa: Liminha, Mara Maravilha, Felipeh Campos, Luis Ricardo, Rafinha Viscardi e Patricia Salvador.