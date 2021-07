Projetos e lições

Além de “Império”, Rômulo também poderá ser visto na reprise de “Pega-Pega” - Foto: Divulgação - Matias Ternes

Ao falar de “Império”, novela que voltou ao ar recentemente em edição especial, Rômulo Arantes Neto se entusiasma ao lembrar dos bastidores da trama das nove. Também pudera, ao longo dos meses em que esteve envolvido com o folhetim, o ator de 34 anos contracenou com nomes de peso da televisão, como Zezé Polessa, Tato Gabus Mendes e Paulo Betti.

O intérprete do malandro Robertão valorizou cada segundo no estúdio e por trás das câmeras ao lado dos colegas veteranos. “A gente tinha um jogo muito dinâmico, batíamos uma bola muito boa. Aprendi muita coisa ali, em relação a atuação, a tempo de comédia, a escuta e a estar presente em cena. Foi maravilhoso. O Paulo Betti também foi um querido, um grande parceiro de trabalho. Era muito gostoso e realmente tive muita sorte de contracenar com eles com muita frequência”, explica.

Na trama de Aguinaldo Silva, Robertão é irmão da ninfeta Maria Isis, papel de Marina Ruy Barbosa. Assim como os pais Magnólia e Severo, vividos por Zezé Polessa e Tato Gabus Mendes, o rapaz só quer saber de vinda mansa. No entanto, começa a mudar sua visão de mundo ao se apaixonar pela jornalista Érika, de Letícia Birkheuer. Para ganhar a confiança e o coração da moça, Robertão larga a vida de malandro e vai em busca de uma carreira sólida. O bonitão torna-se um conhecido e famoso modelo internacional.

“É uma novela que tenho muito carinho. É um projeto gostoso de assistir. Tenho muitas lembranças da equipe, o clima era muito bom. Foi um marco na minha carreira e um personagem que trouxe coisas boas”, afirma Rômulo, que tem acompanhado a reexibição do folhetim. “Consegui rever as sequências em que o Robertão tem a primeira noite de amor dele – um amor de verdade e com a mulher que ele ama. Foi um momento de desconstrução do personagem”, completa.

Enquanto curte a reprise de “Império”, Rômulo tem se mantido otimista com o futuro da pandemia a partir do avanço da campanha de vacinação. Ainda seguindo todos os novos protocolos de higiene no combate ao novo coronavírus, o ator lamenta as restrições de mobilidade social, mas sabe que são atitudes necessárias no momento.

“Acho que tudo vai melhorar no final. Obviamente você fica restrito, perde sua liberdade. Você está sempre procurando dá um bom exemplo, então, acho que a gente perde nossa liberdade, se priva de muita coisa que tem vontade de fazer, mas, que infelizmente não possível, nem o ideal, o correto e não é de bom tom. Mas soube lidar numa boa e acredito que tudo vai dar certo no final. E claro, não vejo a hora de tudo isso passar”, torce.

Apesar das restrições do setor audiovisual, Rômulo está no meio das gravações de um trabalho inédito. Ele integra o elenco da nova série nacional de comédia da Netflix. Ainda sem título definido, o projeto é gravado em São Paulo e tem estreia prevista para o próximo ano. “Minha cabeça está completamente nesse meu trabalho atual. E sim, estou estudando algumas possibilidades de trabalho, mas nada concreto e nada que eu possa adiantar. Ainda tem muito tempo de série para estar presente e focado. Mas, com certeza, a gente já está mirando lá na frente para quando acabar a série já ‘colar’ em outro trabalho”, planeja.

Origem de tudo

Há quase 15 anos na tevê, Rômulo Arantes Neto voltou ao começo de tudo no vídeo. Ainda no início de 2020, ele integrou o elenco da última temporada inédita de “Malhação”, assinada por Emanuel Jacobina. Em 2007, Rômulo estreou no vídeo na trama adolescente, em que viveu o personagem André Dias. “Voltei como, digamos, o elenco mais velho, fazendo um vilão. Era um cara super pesado, mas foi bastante especial voltar depois de 13 anos e em outro lugar. É um projeto que tenho muito carinho”, valoriza.

Infelizmente, o retorno ao folhetim infantojuvenil foi atropelado pela pandemia de Covid-19. Com a chegada da doença ao Brasil e o início das medidas de restrição, a novela teve o final antecipado em um mês. “Durante aqueles primeiros meses, foi muito complicado. Ninguém trabalhou, tudo parou. Algumas pessoas faziam publicidade, mas o mercado principal de atuação parou. Depois acabei tendo a sorte de fazer duas séries. Então, falo que fui muito privilegiado nesse sentido. Tem muita gente que está em casa desde o início da pandemia sem trabalhar. As produções diminuíram muito”, aponta.