Projetos culturais buscam apoio financeiro para sair do papel

Dos 19 projetos culturais com atividades previstas a RPT (Região do Polo Têxtil) que foram apresentados ao ProAC (Programação de Ação Cultural) ICMS em 2019, três foram aprovados até o momento. Os três, no entanto, ainda buscam apoio financeiro para que sejam colocados em prática.

Esta modalidade do ProAC permite que empresas destinem parte do valor que pagam como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para patrocinar um determinado projeto cultural. Foto: Divulgação

Um dos projetos aprovados e que agora está em processo de captação de verba é o “Nasce Para a Música”, que busca viabilizar um curso de luthieria para crianças e adolescentes em regiões carentes, durante dez meses, em Sumaré, Campinas ou Limeira. O projeto nasceu em 2015, na região de São José do Rio Preto, e tem o objetivo de unir a ideia de reaproveitar resíduos da indústria com o desenvolvimento cultural e incentivo à economia criativa.

“Temos um luthier próximo a nós e a gente montou um projeto que atendia a ideia de pegar resíduos de garrafa pet e que nós transformássemos em objeto cultural. E aí surgiu a ideia de criar a oficina de produzir os instrumentos. Ele já fazia essa luthieria, mas não era focado no material, mas sim instrumentos”, explica o coordenador do projeto, Leonardo Cassio de Almeida Silva. O luthier que desenvolve as aulas é Rodrigo Olivério.

Outro projeto aprovado e que busca apoio financeiro é o “Batucando Nossa História”, que tem como proposta realizar oficinas musicais pelo grupo Samba de A a Z em escolas, ONGs, associações e outras entidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Nos eventos, a ideia é apresentar determinados acontecimentos históricos no Brasil, seguidos de sambas que trataram desses fatos. A assessoria de imprensa do grupo informou que estão elaborando um portfolio para contato com clientes.

A terceira proposta cultural aprovada é do músico Joseense Wton, radicado em Campinas, que tem o objetivo de apresentar seu disco “O Culto à Ciência” em shows em Americana, Hortolândia, Indaiatuba, Jundiaí, Paulínia, Sumaré e Vinhedo, em locais como presídios e bandejões de universidades.

No álbum, Wellington Silva provoca um encontro entre o saber racional expresso pela ciência e a proposta religiosa. Descrito pela crítica como “o encontro de Raul Seixas e Yes”, o músico também tem buscado financiamento via destinação de Imposto de Renda (outra modalidade na qual o financiador apenas destina o imposto que já pagaria).

No entanto, ele está pessimista. “Já posso contar em dezenas de pessoas contribuindo para o projeto. Mas não vou me enganar dizendo que conseguirei alcançar o objetivo de arrecadação desta forma pois preciso de centenas de pessoas”, afirma o músico, sobre a busca por viabilizar a turnê financeiramente.