Projeto resgata imaginário popular de Santa Bárbara

A praga do padre, histórias sobre lobisomens, aparições. O imaginário popular barbarense é farto em relação a causos do passado. Alguns deles foram reunidos em um workshop do projeto “Nas Asas da Leitura”, que a Cia Xekmat realiza em Santa Bárbara d’Oeste e Capivari.

Aprovada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), a iniciativa vai ocorrer de abril a julho e também envolve sessões de contação de histórias e mediação de leitura, curso de formação de novos contadores e apresentações do espetáculo cênico e literário “Aventuras Fantásticas de Pifi e Pafe”.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as ações estão programadas para a Nova Biblioteca Municipal Professora Maria Aparecida Nogueira (Central), Biblioteca Neide Crócomo (CEU das Artes) e Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum. Em Capivari, as apresentações serão na Biblioteca Municipal. “Vamos levar a ideia para a cidade de Capivari. Estamos fazendo pesquisa dos contos e causos daquela cidade para fazer a comparação, considerando que cada cidade tem suas histórias típicas e personagens tradicionais”, explica Amauri de Oliveira, um dos realizadores do projeto, junto com Roberto Isler, Renata de Paula,

Edith Balancim, Joana Bragante e Thiago Oliveira. As sessões contam também com a parceria da Confraria do Conto e das Secretarias de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste e Capivari.

As histórias barbarenses exploradas no workshop são do livro “Contos e Causos de Santa Bárbara”, que reúne texto de diversos autores. Entre elas, estão causos de lobisomem, aparições na Ponte do Funil, na Praça Central, no porão de Gabriel de Oliveira, e a famosa praga do padre.

Amauri explica que esta última história teria ocorrido logo no começo da constituição do município. “O padre se indispôs com um padeiro da cidade. A mulher do padeiro acabou falecendo, o padeiro achou que era culpa do padre e roubou um santo da igreja, colocando-o no forno da padaria dele. Só acharam as cinzas e alguns pedacinhos. O padre ficou louco da vida, falou que aquilo era um sacrilégio, e como achou que ninguém fez nada contra o padeiro, ele foi embora, bateu a sandália na ponte que levava embora para Campinas, falando que não ‘ia levar a terra de Santa Bárbara na sola do pé’”, narra o artista.

Dizem os moradores mais velhos da cidade que essa praga religiosa impede que ela se desenvolva.

Todas as atividades são gratuitas e com classificação livre. Mais informações podem ser obtidas no www.nasasasdaleitura.blogspot.com.br.