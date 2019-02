Projeto prevê ampla reestruturação do Codepasbo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste protocolou na Câmara um projeto que visa reestruturar o Codepasbo (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste). O novo texto prevê multa de até 75% do valor do bem em caso de descaracterização e que qualquer pessoa interessada pode fazer a indicação de um bem para tombamento, em requerimento que será analisado pelo conselho.

O projeto estabelece que o proprietário fica impedido de promover demolições, mutilação, descaracterização, alteração ou remoção sobre o bem tombado. Além disso, a propriedade não poderá ser pintada, reparada, restaurada ou reformada sem a prévia autorização do Codepasbo. Em caso de demolição sem autorização do conselho, o proprietário ficará sujeito a multa de 100% sobre o valor venal do bem; em caso de mutilação, a multa varia de 50% a 75% sobre o valor. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

De acordo com a proposta, para defesa da preservação, o conselho poderá, em nome do Município e por meio de sua Secretaria de Negócios Jurídicos e de Relações Institucionais, recorrer ao Poder Judiciário.

A indicação de bem para tombamento deve ser feita em formulário próprio, acompanhado da apresentação dos motivos da indicação, incluindo descrição detalhada do bem e documentos tais como fotografias, plantas e projetos datados, artigos de jornais e outros que fundamentam essa indicação.

Esse requerimento será submetido ao Codepasbo, que deve deliberar sobre a abertura do processo administrativo de tombamento. Um dos últimos imóveis tombados em Santa Bárbara foi o Museu da Imigração, em dezembro. À época, a prefeitura informou que o imóvel passaria por reformulação expográfica e receberá climatização.

A proposta define que o conselho deve ser composto por 18 membros, sendo um terço de representantes do Poder Público e dois terços da Sociedade Civil e que toda decisão do grupo será tomada pela maioria simples de seus membros, assegurado ao presidente o voto de desempate. Além disso, a ausência de qualquer membro titular do conselho por três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, no mesmo ano, com ou sem justificativa, implicará na perda automática do mandato.

Na exposição de motivos do projeto, o prefeito Denis Andia explica que há necessidade de atualização da legislação, conforme decisões contidas na Ata de Reunião do Codepasbo, realizada em julho do ano passado.

“A reestruturação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara d’Oeste possibilitará à Administração Municipal adequar-se mais rapidamente às responsabilidades que lhes são inerentes”, afirmou o chefe do Executivo. Ele também ressaltou a necessidade de um conselho estruturado para o desenvolvimento de ações e iniciativas destinadas à execução de programas voltados à Defesa do Patrimônio Cultural do Município.