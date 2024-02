Projeto Guri abre inscrições para cursos gratuitos de música em Santa Bárbara

As matrículas devem ser realizadas de forma presencial de terças e quintas-feiras - Foto: Divulgação

O Projeto Guri abriu o período de matrículas gratuitas para os cursos de música em Santa Bárbara d’Oeste. As matrículas são realizadas de forma presencial, às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h, diretamente no polo de ensino. Para participar, não é preciso ter nenhum conhecimento prévio de música e nem ter instrumento musical.

São oferecidas aulas de coral infantil, coral juvenil, teclado e violão para crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos. Os cursos acontecem de terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, no Tricânico, na Rua Padre Arthur Sampaio, 76, no Conjunto Roberto Romano. As vagas são limitadas e a inscrição é feita por ordem de chegada.

Para a inscrição é necessário levar cópias de uma foto 3×4, RG ou Certidão de Nascimento do aluno, RG do/a responsável, comprovante de matrícula no ensino regular, comprovante de endereço e comprovante de vacinação Covid-19. O candidato que não tenha sido vacinado também será aceito no curso.

Em caso de dúvidas, o espaço cultural funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3454.0331.