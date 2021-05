Projeto de grupo

Andréia Horta está relembrando, aos poucos, a trajetória de Maria Clara ao longo da edição especial de “Império”, da Globo. Em virtude do ritmo lento de gravações dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, por conta da pandemia de Covid-19, a novela de Aguinaldo Silva ganhou uma reexibição no horário nobre.

Apesar de reativar paulatinamente a memória sobre o enredo do folhetim, a atriz de 37 anos ainda guarda com carinho as relações que construiu por trás das câmeras do projeto. “Trabalhei com muitos colegas pela primeira vez. A gente se divertia demais no ‘set’. Demos muitas gargalhadas o trabalho todo. Foi um grupo delicioso de encontrar. Lembro que, no começo, fiquei assustada de chamar o Nero (Alexandre) de pai em cena. Éramos amigos há muito tempo. Achava aquilo engraçado demais”, relembra.

Andréia viverá a primeira-dama Maria Thereza Goulart no filme “Vestida de Silêncio” – Foto: Divulgação / TV Globo

De folga das novelas desde o fim de “Tempo de Amar”, Andréia tinha data marcada para retornar ao ar no ano passado. No entanto, com a chegada da Covid-19 ao Brasil, ela viu todos os planos serem embaralhados.

A atriz está escalada para “Um Lugar ao Sol”, nova novela inédita das nove, em que vive a forte Lara. A produção está em processo de gravação e deve ir ao ar inteiramente finalizada. “Estou animada para ver esses dois projetos. Difícil fazer qualquer projeção de estreia, mas, talvez, esses trabalhos sejam exibidos em sequência. A Lara é uma personagem de muito amor e empatia”, explica.

Como você recebeu a notícia da reexibição de “Império” no horário nobre?

Andréia Horta

Achei essa ideia maravilhosa. Estou gravando “Um Lugar ao Sol” (nova novela inédita das nove). Então, se tudo der certo, acho que vou pular da exibição de “Império” para “Um Lugar ao Sol”. Vai ser muito legal ver um trabalho de seis anos atrás e, depois, um atual. Hoje eu sou um tipo de artista que não era há seis anos. Estou curiosa de como essa reprise será aceita também. Acho que a novela ainda presta um serviço interessante, levanta novas discussões e questionamentos. Feliz de rever esse projeto que me surpreendeu tanto do começo ao fim.

Quais lembranças você carrega desse projeto?

Andréia

A sala de ensaio, no início da preparação para a novela, me marcou muito e demos muitas gargalhadas. A gente quis muito fortalecer esse núcleo familiar. Eu nunca havia trabalho com o Caio (Blat), Daniel (Rocha) e a Leandra (Leal). Íamos fazer irmãos e chamar o Nero (Alexandre) de pai. Isso era muito engraçado para mim porque o Nero era meu amigo há anos. Como assim ia chamar ele de pai? A gente tinha medo de que isso não convencesse o público. Mas, ao longo da novela, ninguém duvidou que éramos filhos do Comendador. Eu fiquei bem apavorada com a preparação desse trabalho.

Por quê?

Andréia

Eu nunca tinha feito uma personagem rica, então eu não sabia como me portar à mesa, como caminhar, como identificar as marcas. Foi um trabalho grande para me colocar nesse corpo e nessa atitude da elite, mais soberba. Aquilo não era eu, não sou eu. Eu sou toda zoada. Não sei distinguir uma bolsa da outra (risos). Eu também trabalhei muito essa fome de poder. Era algo que envolvia demais aquela família toda.

Atualmente, você está gravando “Um Lugar ao Sol”, que ainda não tem data de estreia definida. Acompanhar a reprise de “Império”, tem afetado em algo do seu trabalho atual?

Andréia

Não, acho que não. São personagens muito diferentes. A Maria Clara era uma mulher riquíssima, vivia em núcleo familiar com zero empatia. Todo mundo se digladiando por dinheiro, uma fome de poder enorme. Uma mulher que era preparada para comandar um império de joias. A Lara, minha personagem em “Um Lugar ao Sol”, é o completo oposto. Ela vem de outra classe, outra realidade financeira. Tem um coração cheio de empatia e de justiça. Estou animada para ver esse trabalho no ar logo também. Fico feliz de poder acompanhar os dois ao mesmo tempo praticamente.

O que mais chamou a sua atenção ao aceitar o convite para participar de “Império”?

Andréia

Toda a vez que vou começar um trabalho, eu pergunto: “qual vai ser a coxia?”. Isso é muito importante. Saber com quem vamos contracenar desenha todo o lance. São pessoas com que vou conviver durante muitos meses. Então, preciso ter uma boa convivência. Acho que isso resume todo o jogo. Em “Império”, reunimos um elenco e uma equipe muito boas. Só tenho lembranças maravilhosas dos bastidores e de toda a experiência da novela.

A trajetória da Maria Clara chegou a surpreender você ao longo dos capítulos?

Andréia

Sim. Até o meio da novela, a gente tinha uma personagem muito lucida, consciente e que não fazia tanto o jogo sujo dos irmãos, como era o caso do Zé Pedro (Caio Blat). Ela tinha uma certa ambição, mas, como ela sabia que era a preferida do pai, acho que tinha uma certeza de que iria comandar o império. Tinha tudo meio garantido. Do casamento para o final da novela, a curva dela mudou totalmente. O texto foi para outro caminho. Ela entrou em uma rivalidade com a irmã. Eram brigas e discussões intensas. Eu pensava que não se chegava a um bom lugar com tantas tretas (risos). Tinham de sentar e conversar, mas então não teríamos novela, não é? Novela é a manutenção de um problema. Você começa com um problema e tem de seguir com ele até se resolver no final. Tenho um carinho enorme pelo desfecho da Maria Clara.

Como assim?

Andréia

No final, as duas irmãs estavam exaustas de brigar. Elas competiam pelo amor do pai, pelo amor de um homem, mas tinham uma admiração mútua. No final, a luz do bom senso apareceu. Guardo com carinho esse caminho entre duas mulheres. De uns anos para cá, avançamos muitos sobre essa questão da amizade feminina, da sororidade, o carinho entre as mulheres.

De que forma você analisa a sua carreira após “Império”?

Andréia

Foi um trabalho muito importante na minha trajetória. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Eu mudei muito, o mundo mudou, o país mudou drasticamente. Depois de “Império”, eu fiz Elis, fiz a Joaquina… “Liberdade, Liberdade” foi um trabalho lindo. Foi uma personagem que me deu muita intimidade como atriz. Não parei de trabalhar um segundo nesses últimos anos. Aconteceram muitas coisas boas artisticamente falando.

Com um olhar sensível

A reexibição de “Império” apresentou um fator novo para Andréia Horta. É a primeira vez que a atriz acompanha a reprise de uma novela. “É a minha primeira reprise. Nunca vivi isso. Estou muito excitada com essa experiência. Já se passaram seis anos, já acumulo seis anos de estrada. Sou a soma de todos esses anos. Sou outra pessoa”, afirma.

Acompanhado a reprise, Andréia garante que tem um olhar generoso e complacente para seu desempenho no vídeo. A atriz até analisa e critica suas sequências, mas sem qualquer autopunição pelo trabalho feito. “Claro que você vê uma cena e pensa que poderia ter feito de um jeito ou de outro. Acho que é algo muito positivo se rever, mas nada que me preocupe ou possa me atrapalhar”, aponta.

Outra função no vídeo

Andréia Horta tem uma ampla função no vídeo. Além de atuar, a atriz tem experimentado a apresentação à frente do programa “O País do Cinema”, que vai ao ar no Canal Brasil. Na produção, ela faz um mergulho na história do cinema brasileiro, recebendo e entrevistando realizadores, diretores e intérpretes.

“É um projeto que alarga a visão. Você acaba focando em várias áreas, como direção de arte, fotografia, roteiro e direção. Foi uma experiência maravilhosa”, afirma.

A atriz está no comando do projeto desde 2018, quando entrou para substituir Fabiula Nascimento. Inicialmente, Andréia se surpreendeu com o convite para a função de apresentadora. “Fiquei surpresa. De início, achei que não era uma boa, mas depois mudei de ideia. Foi algo libertador”, vibra.

Instantâneas

Andréia Horta está no elenco da série “Colônia”, do Canal Brasil, que ainda não tem data de estreia definida.

A atriz estreou na tevê na minissérie “JK”, em 2006.