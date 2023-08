A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta quinta-feira, um projeto de lei que prevê a abertura de um crédito adicional de R$ 1,9 milhão para utilização dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Trata-se de uma verba repassada pelo governo federal ao município.

Paulo Gustavo, falecido artista que dá nome à lei – Foto: João Miguel Júnior / Rede Globo

Segundo a prefeitura, o projeto visa à implantação da Lei Paulo Gustavo, que atende, prioritariamente, o setor audiovisual.

“Conforme demonstra nosso cadastro de artistas, temos no município vários profissionais da área e, também, outros artistas que usam do audiovisual para promover seus trabalhos”, diz a administração municipal na exposição de motivos da proposta, que não deve encontrar resistência quando entrar na pauta para votação no Legislativo.

O Executivo afirma que tem como objetivos “ampliar o cenário e o mercado das produções audiovisuais, criando oportunidades aos profissionais do município; fomentar, apoiar e capacitar a classe cultural por meio da implantação de editais e movimentar o cenário cultural do município com os recursos recebidos”, além de dar continuidade ao processo de organização do Sistema Municipal de Cultura.