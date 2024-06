‘Programa Eliana’: como será a despedida da apresentadora do SBT

O Programa Eliana chegará ao fim neste domingo, 23, no SBT, após a apresentadora anunciar sua saída da emissora. Foram cerca de 15 anos e 770 edições durante essa passagem no canal, que teve início em 2009. Antes, ela havia comandado programas infantis entre 1991 e 1998.

Confira a seguir os principais destaques da despedida da artista da emissora, em uma edição que revisitará momentos marcantes da trajetória.

– Ao lado do cantor Daniel, Eliana vai cantar Nossa Senhora.

– A apresentadora vai falar sobre a amizade que tem com o cantor desde os 14 anos.

– Beleza Renovada: quatro participantes do quadro voltarão ao Programa Eliana: Tati, Dirce, Neiva e Claudia.

– Dia de Sorte: algumas crianças que participaram do quadro também voltarão: Foltran, Felipe, Jamily, Lili, Biel, Saulo e João Amaro.

– O humorista Tiago Barnabé fará uma homenagem à amiga e colega.

– Ao lado de Narcisa, a apresentadora mostrará momentos de sua viagem ao Algarve, Alentejo, Sintra, Fátima e Lisboa, em Portugal.

– Eliana também mandará um recado a Silvio Santos, a quem chama de “mestre”: “Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, estamos conectados. Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente”.

– “Cada lágrima que eu derramar aqui nesse programa não é sobre tristeza, é sobre alegria, celebração. Que lindo, que oportunidade estar aqui com alguns fãs que me acompanham há tantos anos”, destacou Eliana.

O último Programa Eliana no SBT vai ao ar neste domingo, 23 de junho de 2024, a partir das 15h30.