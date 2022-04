Programa de Jada Smith retorna e faz referência a tapa de Will em Chris Rock

A nova temporada de Red Table Talk, programa comandado por Jada Pinkett Smith ao lado da mãe e da filha, Adrienne Banfield e Willow Smith, iniciou sua nova temporada nesta quarta-feira, 20.

O programa teve como convidada a cantora Janelle Monáe. Antes do início da atração, uma tela preta apareceu com uma mensagem da família Smith fazendo referência ao tapa de Will Smith em Chris Rock, no Oscar deste ano. Confira o comunicado:

“Considerando tudo o que aconteceu nas últimas semanas, a família Smith está concentrada em se curar profundamente. Algumas das descobertas feitas durante nosso processo de cura serão compartilhadas em nossa mesa quando a hora certa chegar. Até lá… a mesa continuará se oferecendo para testemunhos poderosos, inspiradores e conciliadores como o da nossa primeira convidada incrível e impressionante”.

Will já participou de outros episódios em outras temporadas do programa, mas não se sabe se ele fará uma aparição na nova temporada. De acordo com fontes da revista Variety, os novos episódios foram filmados antes da premiação do Oscar 2022.