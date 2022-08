Produtora do programa ‘RuPaul’s Drag Race’ começa busca por drags brasileiras

Será que vem aí? A produtora World of Wonder, que está por trás da franquia RuPaul’s Drag Race, publicou uma chamada para drags brasileiras em sua conta no Instagram. Com isso, os rumores sobre uma temporada do programa no Brasil aumentaram.

Segundo a publicação, a produtora está em busca das “melhores drag queens do Brasil”. As inscrições devem ser feitas preenchendo um formulário com 59 questões até o dia 26 de agosto. O questionário inclui perguntas simples como endereço de e-mail e outros dados pessoais, além de fotos em drag e “desmontada”.

Além disso, faz perguntas como: “você planeja e confecciona seus próprios trajes/vestidos”; “você sabe costurar?”; e “quem faria no Snatch Game?”. Esta última diz respeito a uma prova em que os participantes precisam “imitar” uma celebridade para um jogo de palavras.

Fora dos Estados Unidos, a franquia já tem edições no Canadá, Austrália, Espanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido, Filipinas e Tailândia. Nos Estados Unidos, a franquia tem o programa principal, além de uma edição All Stars e o Celebrity Drag Race, em que famosos são “montados” com ajuda de drag queens que passaram pelo programa.

A World of Wonder também foi responsável pelo programa Queen Of The Universe, disponível na Paramount+, cuja primeira edição teve a brasileira Grag Queen como vencedora.