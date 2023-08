Produtora do príncipe Harry e de Meghan firma acordo para filme na Netflix, diz jornal

A produtora do príncipe Harry e de Meghan Markle, Archewell Productions, firmou um acordo para produzir um filme para a Netflix, informou o jornal britânico The Sun neste fim de semana. Desta vez, porém, eles não serão o alvo.

Trata-se de uma produção ficcional inspirada no livro Meet Me at the Lake, de Carley Fortune, que retrata a história de amor de um casal, que envolve algumas semelhanças com a história de Harry e Meghan, como por exemplo a idade e o fato de um deles ter sofrido um trauma na juventude depois de perder um de seus pais num acidente de carro, além de questões de saúde mental e depressão pós-parto.

O romance também se passa na região de Toronto, no Canadá, justamente onde a atriz vivia quando conheceu o príncipe britânico.

Segundo o The Sun, o acordo da produtora com a Netflix giraria em torno de 80 milhões de libras, sendo que 3 milhões foram pagas para obtenção dos direitos autorais de Meet Me at the Lake.

Atualmente, é possível assistir ao documentário Harry & Meghan na Netflix. A série fez sua estreia em dezembro de 2022 e aborda a vida do casal, além de sua relação com a família real do Reino Unido.