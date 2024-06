Produtor de ‘Os Simpsons’ fala sobre como a série faz para ‘prever o futuro’

Matt Selman, produtor da série animada Os Simpsons, falou com o perfil Cartoon Base, do X (antigo Twitter) sobre a fama da série de prever o futuro. A “magia” da animação, que tem mais de 20 anos de exibição, sempre volta a ser comentada quando uma cena que esteve nas telas acontece no mundo real.

“A realidade é que as previsões de Os Simpsons podem ser atribuídas ao entendimento básico de dois itens: história e matemática”, explicou Selman. “Se você estuda história, você será capaz de ‘prever’ o futuro por causa da estupidez que a humanidade repete. Se você estuda matemática, você saberá que se o programa faz literalmente milhares de piadas por mais de 800 episódios, seria, em termos estatísticos, impossível não criar material que sobrepõe com o que acontece com a vida real depois”, continuou.

O produtor foi além e opinou sobre o que pensa quando as pessoas dizem que o programa conseguiria prever o futuro. Segundo Selman, isso estaria ligado ao fato de que estamos mais suscetíveis a acreditarmos em mentiras. “Sinto que na atual era de desinformação digital que vivemos, as previsões de Os Simpsons – ou melhor, suas coincidências – se tornaram inúteis”, comentou. “Qualquer imbecil pode criar uma imagem com inteligência artificial que é baseada nos eventos atuais e dizer Os Simpsons previram! – e pessoas boas, mas facilmente enganáveis acreditarão porque elas querem que seja verdade”, completou.

Quais previsões ‘Os Simpsons’ já fizeram?

Guerra na Ucrânia

Em 1998, foi ao ar um episódio em que Homer acaba causando um incidente internacional ao ejetar o capitão de um submarino em águas russas. A série mostra uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), na qual o presidente da Rússia diz que a União Soviética não acabou e que o exército tomou as ruas.

Nota de 200 reais

Em 2013, um episódio da 25° temporada de Os Simpsons se passou no Brasil. Em meio a Copa do Mundo, que no mundo real aconteceria no ano seguinte, o personagem Homer se torna árbitro de futebol e é subornado com notas de 200 reais. Seis anos mais tarde, a cédula passou a existir no País.

Presidência de Trump

Uma das previsões mais famosas da animação foi a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Em episódio da 11° temporada, que foi intitulado justamente de “Bart no futuro”, a personagem Lisa Simpson é eleita presidente e reclama da situação financeira deixada pela gestão anterior, a de Trump.

Disney comprando a Fox

Em 1998, a série previu a junção de duas gigantes do meio cinematográfico: Disney e Fox. No desenho, um estúdio da 20th Century Fox aparece como uma divisão da empresa do Mickey. Em 2019, a Disney comprou a Fox por aproximadamente US$ 71 bilhões.