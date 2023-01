Cultura Produção de ‘The Last of Us’ custou mais que ‘Games of Thrones’ para HBO

No próximo domingo, 15, estreia The Last of Us, série da HBO que será transmitida simultaneamente na TV e no streaming. Segundo a revista The New Yorker, a primeira temporada da obra teria custado ao canal mais de US$ 100 milhões, algo em torno de US$ 10 milhões por episódio.

O montante é superior até que Game of Thrones, que, de acordo com a Forbes, teria custado cerca de US$ 6 milhões por episódio até a sua quinta temporada.O valor demonstra a confiança que o projeto tem dentro da HBO.

The Last of Us é uma adaptação de um jogo homônimo da Naughty Dog e é coproduzida em parceria com a Sony Pictures Television. O elenco é estrelado e conta com nomes como Pedro Pascal (O Mandaloriano), Bella Ramsey (Game of Thrones), Gabriel Luna (O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio) e Anna Torv (Fringe).

A trama é ambientada nos 20 anos que se seguiram à destruição da civilização moderna. A história é centrada em Joel, um sobrevivente que é contratado para contrabandear uma garota de 14 anos chamada Ellie. O que começa como um pequeno trabalho para o protagonista, logo se torna uma jornada brutal e dolorosa.