Priscilla Alcântara explica mudança de nome artístico e rebate críticas: ‘Recomeço’

A cantora Priscilla deu mais detalhes nesta quarta-feira, 8, sobre a nova fase que prepara para a carreira e o motivo de ter excluído o sobrenome, Alcântara, do nome artístico. Ela apostou em uma mudança de imagem com cabelos curtos e vermelhos, e pretende migrar da música gospel para o pop.

“É um recomeço”, comentou a artista em entrevista à Quem. “Uma representação de uma evolução de dentro para fora e, obviamente, isso ia acabar refletindo na minha arte.”

A escolha gerou inúmeras reações nos fãs, incluindo elogios e críticas, principalmente de evangélicos. Sobre os comentários negativos, Priscilla disse que as pessoas “têm que superar” sua imagem antiga. “Daqui para frente, vai ser isso aqui. Isso é tudo o que eu posso oferecer e, se não for o suficiente, eu já não posso fazer nada.”

A cantora contou que optou pelas mudanças após refletir sobre autoconhecimento e se sentir “muito madura e segura” para apresentar a nova versão. “Acho que é um reflexo de eu estar muito confortável comigo. Esse conforto e autoaceitação me fazem ter muita coragem de me apresentar dessa forma”, afirmou.

Em maio, antes de anunciar a nova fase, Priscilla já havia rebatido acusações que recebia por ter “se desviado da igreja” e comentou ter “se desviado do que a faz mal”. “Eu me desviei da expectativa das pessoas sobre mim, do padrão que as pessoas exigiam de mim, do fanatismo religioso, de pensamentos que faziam mais mal para o próximo do que bem, de dogmas que homens criaram”, pontuou, em entrevista ao podcast Otalab.