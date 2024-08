Priscila Fantin conta que filho foi abandonado pelo pai quanto tinha cinco anos - O Liberal

Priscila Fantin, que pode ser vista atualmente na reprise da novela Alma Gêmea, falou sobre abandono parental durante o podcast Mil e Uma Tretas, apresentado por Julia Faria e Thaila Ayalla, cujo tema era “filhos de pais separados”. A atriz contou como o ex-marido, Renan Abreu, deixou de conviver com o filho Romeo quando ele tinha apenas cinco anos, após o divórcio do casal. A reportagem não conseguiu contato com o ator e espaço está aberto.

“O Romeo via muita coisa do casamento acontecendo. Ele tinha cinco anos. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Quando houve o veredicto, a decisão, chamei o Romeo e expliquei para ele”, disse a atriz. “Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele Renan não falou nada. Simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo”, continuou.

Priscila seguiu sua participação no podcast explicando o que aconteceu logo após o fim de seu casamento. A atriz disse que o garotinho ficava pedindo para falar com o pai, mas que não conseguia contato. “Ele ficava: ‘Vamos ligar para ele, vamos falar com ele’. Eu tentava ligar e ele não atendia”, contou. “Depois de dias, ele falava assim: ‘Já sei, o celular dele deve ter quebrado’. E eu dizia: ‘Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, algo assim'”, complementou.

Após a repercussão, Priscila voltou a falar sobre o assunto em suas redes sociais. “Reafirmo que insisti por muito tempo pelos encontros e alguns chegaram sim a acontecer. Porém, o processo judicial foi complicado e perdurou por muitos anos. Em respeito ao segredo de justiça, a fim de preservar as partes e principalmente o Romeo, gostaria de encerrar esse assunto”, escreveu a atriz. “Lutei muito para que não houvesse mais sofrimento para ele. Hoje ele é feliz, tem um pai amoroso e responsável, então preferimos não mais lembrar dos momentos difíceis. Agradeço a compreensão e o carinho”, disse.

O podcast também fez uma publicação explicando a repercussão e as possíveis interpretações equivocadas que ela poderia gerar. A mensagem também foi compartilhada pela atriz. “Nós, do Mil e Uma Tretas, deixamos claro que em nenhum momento a Priscila Fantin acusou o genitor de abandono durante nosso programa. A fala, quando tirada de um contexto e interpretada por terceiros, recebe norma forma, que acaba sendo atribuída à personalidade que estava se expressando”, diz o texto.

“Priscila foi pega de surpresa pelo tema do episódio (falha na comunicação da produtora que a contactou) e tentou dar sua contribuição a fim de ajudar outras mulheres, que é o maior intuito do nosso programa. Madura, ela contou algumas passagens junto ao seu filho e quem assiste ao episódio completo enxerga seu posicionamento pacífico e apaziguador. Fica claro que seu objetivo sempre foi a integridade mental, emocional e física do seu filho, bem como a dela”, finalizou o podcast.