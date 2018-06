Príncipe William e Kate Middleton anunciam batizado de Louis

Nesta quarta-feira, 20, o Palácio de Kensington usou as redes sociais para anunciar o batismo do príncipe Louis, terceiro filho de William e Kate, que nasceu no dia 23 de abril em Londres.

“O duque e a duquesa de Cambridge estão felizes em anunciar que o batismo do príncipe Louis vai ocorrer na segunda-feira, dia 9 de julho, na Capela Real do Palácio Saint James, em Londres. O príncipe Louis será batizado pelo arcebispo de Caterbury, Justin Welby”, diz a publicação no Twitter.

Em 2013, o príncipe George, primeiro filho do casal, também foi batizado na mesma igreja. Já o batismo de Charlotte ocorreu em 2015 na Igreja Saint Mary Magdalene, em Sandringham, cidade do interior da Inglaterra.