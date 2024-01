Principais produções indicadas ao Emmy estão no streaming

Veja os indicados em série, ator e atriz e onde assisti-los no streaming

A cerimônia de entrega do Emmy poderá ser acompanhada pelos espectadores brasileiros nesta segunda-feira, 15, a partir das 21h30. Com apresentação do ator e comediante Anthony Anderson, ela será transmitida ao vivo pela plataforma HBO Max e pelo canal pago TNT.

O Emmy é a principal premiação da televisão norte-americana e quase todos os concorrentes estão disponíveis no streaming.

Veja os indicados em série, ator e atriz e onde assisti-los no streaming

COMÉDIA

Série

Abbott Elementary (Star+)

(Star+) Barry (Amazon Prime Video)

Video) O Urso (Star+)

(Star+) Jury Duty (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) Maravilhosa Sra. Maisel (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) Only Murders in the Building (Star+)

(Star+) Ted Lasso (AppleTV+)

(AppleTV+) Wandinha (Netflix)

Ator

Bill Hader, Barry

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Segel, Falando a Real (AppleTV+)

(AppleTV+) Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, O Urso

Atriz

Christina Applegate, Disque Amiga para Matar (Netflix)

(Netflix) Rachel Brosnahan, A Maravilhosa Sra. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face (não disponível no streaming)

(não disponível no streaming) Jenna Ortega, Wandinha

DRAMA

Melhor série

Andor (Disney+)

(Disney+) Better Call Saul (Netflix)

(Netflix) The Crown (Netflix)

(Netflix) A Casa do Dragão (HBO Max)

(HBO Max) The Last of Us (HBO Max)

(HBO Max) Succession (HBO Max)

(HBO Max) The White Lotus (HBO Max)

(HBO Max) Yellowjackets (Netflix)

Melhor Ator

Jeff Bridges, The Old Man (Star+)

(Star+) Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Jeremy Strong, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Melhor Atriz

Sharon Horgan, Mal de Família (AppleTV+)

(AppleTV+) Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaids Tale (Star+, Paramount, Globoplay e Amazon Prime Video)

(Star+, Paramount, Globoplay e Amazon Prime Video) Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, A Diplomata (Netflix)

(Netflix) Sarah Snook, Succession

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.