Principais estreias nos Streamings

De novos filmes a temporadas e spin-off, o mês de outubro oferece opções nos streamings para todos os gostos e todas as idades. Na Netflix, chegam ‘Heartstopper’, ‘O Poço 2’ e ‘NBA: 5 em Quadra’. No Prime Vídeo o documentário ‘Maníaco do Parque’ e no Disney + o spin-off ‘Os Feiticeiros Além de Waverly Place’.

‘HEARTSTOPPER’ – 3 DE OUTUBRO

Charlie quer declarar seu amor a Nick, que também tem algo importante a dizer. As férias de verão terminam, os meses vão passando, e os amigos começam a perceber que o ano escolar vai trazer alegrias, mas também desafios. Conforme vão descobrindo mais um sobre o outro e seus relacionamentos, planejando eventos sociais e festas, e pensando na faculdade, eles também aprendem a contar com as pessoas que amam quando a vida não sai conforme o planejado. ONDE ASSISTIR: Netflix

‘O Poço 2’ filme espanhol de ficção cientifica e terror – Foto: Netflix/Divulgação

‘O POÇO 2’ – 4 DE OUTUBRO

Em O Poço 2, a narrativa mergulha novamente na angustiante prisão vertical onde a sobrevivência é uma luta diária e brutal. Com apenas duas pessoas por nível, cada uma lutando por sua porção de comida da única plataforma disponível, o filme explora os limites da solidariedade humana e a natureza desumana das estruturas sociais extremas. Uma figura misteriosa emerge para impor ordem neste caos, desafiando os residentes a questionar a noção de justiça em um ambiente tão cruel. Nesta sequência de terror e ficção científica, os espectadores são confrontados com questões profundas sobre responsabilidade civil e o preço da sobrevivência em condições desumanas. ONDE ASSISTIR: Netflix

‘NBA: 5 EM QUADRA’ – 9 DE OUTUBRO

A série documental NBA: 5 em Quadra apresenta os bastidores intensos da temporada 2023-2024 da NBA sob a ótica de cinco dos maiores astros da liga: Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Los Angeles Lakers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) e Jayson Tatum (Boston Celtics). Ao longo da série, são exploradas as batalhas travadas por esses jogadores, tanto dentro quanto fora das quadras, destacando suas jornadas em busca da excelência, os desafios das lesões e o esforço constante para equilibrar a vida pessoal e profissional. ONDE ASSISTIR: Netflix

‘MANÍACO DO PARQUE’ – 18 DE OUTUBRO

Maníaco do Parque mergulha na história do maior serial killer brasileiro, o motoboy Francisco (Silvero Pereira), que foi acusado de atacar 21 mulheres, assassinando dez delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. A história do assassino e os detalhes da sua psicopatia são revelados por Elena (Giovanna Grigio), uma repórter iniciante que enxerga na investigação dos crimes cometidos pelo maníaco a grande chance de alavancar sua carreira. Enquanto Francisco segue vivendo livre e atacando mulheres, sua fama na mídia sensacionalista cresce vertiginosamente, gerando terror na capital paulista. ONDE ASSISTIR: Prime Vídeo

‘OS FEITICEIROS ALÉM DE WAVERLY PLACE’ – 30 DE OUTUBRO

Os Feiticeiros Além de Waverly Place é o spin-off da série do Disney Channel Os Feiticeiros de Waverly Place (2007). A série derivada que se passa anos depois dos acontecimentos da trama orginal, na qual Alex (Selena Gomez) surpreendeu a todos ao vencer a competição do Feiticeiro da Família. Agora, Justin Russo (David Henrie) vive uma vida normal e sem magia com sua esposa Giada (Mimi Gianopulos) e seus filhos Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko). Tudo muda quando sua irmã Alex, chega a sua casa com uma menina chamada Billie (Janice LeAnn Brown), que precisa de sua ajuda para aprender a lidar com seus poderes com o apoio de Justin como mentor.