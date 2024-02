Primeiro Círculo do Livro do ano discute obra de Sidney Sheldon, em Santa Bárbara

O encontro acontece no dia 22 de fevereiro na Biblioteca Central

O primeiro Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste do ano discutirá a obra “Manhã, tarde e noite” de Sidney Sheldon. O encontro acontecerá no dia 22 deste mês, quinta-feira, às 19h, na Biblioteca Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central). A reunião terá o sorteio de um livro, com o título a ser escolhido pela biblioteca.

O livro acompanha o mistério envolto no afogamento misterioso do viúvo Harry Stanford, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo e o patriarca de uma família em decadência. O crime aconteceu durante um cruzeiro pela Córsega a bordo de seu iate, logo após dar um telefonema para seu advogado anunciando a intenção de modificar o testamento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os filhos – o juiz Tyler, o playboy Woody e a estilista Kendall – há muito separados devido à vontade do próprio pai, se reúnem após o funeral e têm uma grande surpresa: a chegada de Julia, uma mulher de beleza arrebatadora, que reivindica sua parte na herança de Harry. Ela alega ser filha do milionário com uma governanta da família.

A Biblioteca está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1605.

Círculo do Livro | “Manhã, tarde e noite” de Sidney Sheldon

Data e horário: quinta-feira, 22 de fevereiro, às 19h

Local: Biblioteca Central (Complexo do Terminal Urbano, esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro)

Entrada: gratuita e sem necessidade de inscrição