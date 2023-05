Primeiro cartaz da 7ª temporada de ‘Três Espiãs Demais’ é divulgado

No sábado, 29, o Cartoon Network divulgou o primeiro pôster oficial da 7ª temporada de Três Espiãs Demais. O sucesso dos anos 2000, conta a vida e rotina das três amigas, Sam, Clover e Alex, que são espiãs secretas.

Com acessórios incríveis, que possibilitam escalar, nadar, pular de paraquedas, arrombar portas e muito mais, o sucesso do desenho estará de volta em 2024 pelo Cartoon Network e Max (streamer que substituirá o HBO Max).

A animação foi exibida de 2001 a 2014 pela TV Globinho, programa infantil de desenhos da TV Globo, que logo em seguida, deu lugar ao antigo Encontro com Fátima Bernardes e atual Encontro com Patricia Poeta.

Trazendo os principais elementos do desenho, a nova temporada tem como propósito conquistar as novas gerações que ainda não conhecem a produção.

Segundo o CEO da Bankay Kds & Family, Benoît Di Sabatino, as meninas estarão no ensino médio ao invés da faculdade. Além disso, os direitos autorais do desenho agora são da Warner Bros.

“A nova série permanece fiel a todos os elementos-chave que tornam o programa tão popular, mas foi atualizada com amor para um novo público, refletindo os desafios modernos enfrentados tanto por alunos do ensino médio quanto por espiões”, afirmou Benoît.