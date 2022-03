Primeira série nacional do Paramount+, ‘As Seguidoras’ explora o universo dos influenciadores digitais

O mundo dos influenciadores digitais é novíssimo e ainda pouco desbravado. Mesmo assim, é inegável o impacto desses recentes profissionais no dia a dia de pessoas e empresas. E é justamente essa discussão que a série “As Seguidoras”, original nacional do Paramount+, pretende levantar ao longo de seus seis episódios.

A produção, que estreou em 6 de março, joga luz sobre uma controversa influenciadora digital para debater questões atualíssimas, como a cultura do cancelamento e a positividade tóxica.

“Tive essa ideia há anos, quando percebi que estava bem viciada em redes sociais. Tinha começado a entender que havia um mecanismo muito perverso por trás desse discurso de autoaceitação e vida saudável. A gente começa a perceber que não está vivendo a vida de um determinado jeito como isso fosse errado. As redes sociais enlouquecem as pessoas. Temos uma protagonista completamente obcecada pela imagem dela a ponto de viver uma farsa”, explica Manuela Cantuária, que assina a criação da série.

Na trama de 6 episódios, Liv, uma influenciadora interpretada por Maria Bopp, se torna uma serial killer depois que se vê ameaçada pelo famoso e temido “cancelamento” – Foto: Divulgação

A produção nacional apresenta a história da protagonista Liv, papel de Maria Bopp, que, inclusive, é bastante conhecida por viver a irônica personagem título da série “Blogueirinha do Fim do Mundo” nas redes sociais. Liv é uma influenciadora digital que leva sua obsessão por ganhar seguidores às últimas consequências e se transforma em uma “serial killer” acima de qualquer suspeita. “A Liv é uma blogueira aparentemente ‘good vibes’, vegana e também uma ‘serial killer’. Foi muito legal viver uma blogueira após a “Blogueirinha do Fim do Mundo” porque são bem diferentes, né? A Liv é meu primeiro papel em comédia. Então, isso foi complexo porque eu me levava muito a sério. Como era uma ‘serial killer’, eu achava que tinha de ser séria, mas não era bem assim. Tem o drama, mas o absurdo da situação é a graça da série”, defende Maria.

Os crimes de Liv, porém, entram na mira de Antônia, interpretada por Gabz. A “podcaster” de “true-crimes” começa a desconfiar da influenciadora e passa a segui-la, colocando todos os seus crimes em risco. “Acho que é uma série que fala muito sobre a nossa vida ‘on’ e ‘off’. A Antônia é uma pessoa online e outra na vida real. Não é a mesma pessoa do cotidiano. Mas há uma questão do ego da internet também. Até que pondo ela quer realmente fazer justiça e solucionar um crime? Ou tudo é uma questão de ego e algo que vá ser relevante para o ‘podcast’ dela?”, questiona Gabz.

A série também apresenta a personagem Ananda, vivida por Raissa Chaddad. Ela é uma influenciadora digital com quatro vezes mais seguidores do que Liv. As duas são rivais, mas vendem para seus fãs uma amizade que não existe. “Eu estudei e observei muitas pessoas nas redes sociais. Olhei como cada uma falava para poder montar o jeito da Ananda. Eu e a Maria trocamos muito para que não ficassem duas blogueiras no mesmo lugar ou a mesma coisa”, explica Raissa.

Primeira série de ficção original do Paramount+, “As Seguidoras” foi desenvolvido e produzido pelo VIS Américas, divisão da Viacom CBS, e Porta dos Fundos, com direção de Mariana Youssef e Mariana Bastos e produção executiva de João Vicente de Castro. A chegada do coletivo de humor ao projeto foi vista com bastante equilíbrio de funções por todos os envolvidos.

“Eles foram muito receptivos e respeitosos com as nossas ideias. Estavam sempre construindo para a coisa funcionar. Não teve nenhum tipo de direcionamento. O ‘As Seguidoras’ é um ‘Alien’ do Porta também. É algo bem diferente da linguagem deles e do que eles vêm realizando nos últimos anos”, aponta a diretora Mariana Youssef.