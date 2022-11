Primavera Sound: Filas de mais de 2h fazem fãs perderem shows do festival

Após a estreia do Primavera Sound em São Paulo neste sábado, 5, o festival esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. No entanto, além de comentários sobre os grandes shows, que continuam neste domingo, 6, muitos internautas criticaram a organização do evento.

Arctic Monkeys, Interpol e Bjork foram as principais atrações do primeiro dia. No Twitter, a reclamação mais recorrente foi sobre fila. Ainda que seja comum em todo festival, no Primavera, muitos internautas alegaram que perderam shows por conta da demora para entrar.

Ao Estadão, a jornalista e roteirista Lorena Ávila relatou que perdeu a apresentação da Bjork, porque, além da espera, o sistema do festival caiu e a entrada se tornou ainda mais complicada.

“Chegamos por volta das 16h30. Ficamos na fila por duas horas sem conseguir entrar. Eles mudaram as filas várias vezes e tivemos que mudar conforme eles falavam, por exemplo: misturou a fila de vip, com entrada normal e com retirada”, contou.

“Depois, eles mudaram a fila de novo para nomes do A ao L e assim sucessivamente. Facilmente, umas 200, 300 pessoas ficaram do lado de fora por horas. Isso foi uma tortura. Eu perdi a Bjork e estou desolada demais. Tem relatos de que o sistema caiu e eles estavam com umas pranchetas para a gente colocar nosso CPF a mão”, comentou a jornalista.

A distância entre os shows no Distrito Anhembi, localizado na zona norte de São Paulo, também foi motivo de crítica. O palco Becks, um dos principais do evento, fica a 1,2 km do Palco Elo. Para alternar, é preciso andar bastante – e o formato estreito do sambódromo por vezes dificulta o fluxo.

O Estadão entrou em contato com o Primavera Sound que garantiu que o segundo será melhor. “Estamos atentos às questões trazidas pelo público. Já estamos trabalhando para corrigir os erros pontuais e melhorar a experiência nas próximas horas e amanhã”. Neste domingo, os principais nomes que sobem ao palco são Travis Scott, Charli XCX e Lorde.