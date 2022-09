Primavera Sound anuncia atrações do Primavera na Cidade

Antes do Primavera Sound agitar o Distrito Anhembi, nos dias 5 e 6 de novembro, São Paulo vai esquentar o clima com o Primavera na Cidade, uma série de apresentações musicais que acontecerão em diversos espaços da cidade, como Cine Joia, Audio e Palácio das Convenções Anhembi, entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro.

O Primavera na Cidade é uma seleção de mais de 30 apresentações especiais e exclusivas dos mais variados artistas e gêneros musicais. A ideia do evento é celebrar o melhor da música com o objetivo de conectar, fortalecer e enriquecer a cultura local. As apresentações do Primavera na Cidade incluem rock, pop, indie, trap, rap, R&B, MPB, techno, downbeat, funk e muito mais.

Ingressos

Todas as pessoas que optaram pela compra dos ingressos Passaporte, válido para os dois dias do Distrito Anhembi – sábado e domingo – do Primavera Sound São Paulo, que quiserem curtir os shows do Primavera Na Cidade, terão a chance de assisti-los gratuitamente. O funcionamento será da seguinte maneira: aqueles que adquiriram os ingressos “Passaporte”, receberão automaticamente no e-mail utilizado na compra 01 código único e intransferível que dá a chance de curtir até 5 eventos do Primavera na Cidade (um por noite); os códigos serão enviados para os e-mails no dia 19 de outubro; os códigos poderão ser utilizados somente a partir do dia 20 de outubro, às 12h; basta ir até o link eventim.com.br/primaverasoundsp, escolher até um local de apresentação por noite, inserir o código recebido no e-mail e seguir os passos de uma compra normal; com cada código será possível garantir até duas entradas por local de apresentação (máximo de 1 por noite).

A disponibilidade de entradas para todos os shows do Primavera na Cidade será limitada, portanto, mesmo em posse do código da atração escolhida, a entrada estará sujeita a disponibilidade, uma vez que os ingressos poderão ser adquiridos por ordem de solicitação através de cada código.

Mas não somente pessoas que adquiriram o “Passaporte” poderão assistir a esses shows exclusivos do Primavera na Cidade. Uma cota mínima dos ingressos será disponibilizada para o público em geral, não precisando ter adquirido qualquer ingresso do Primavera Sound São Paulo.

Clientes Cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva nos dias 04 e 05 de outubro, a partir das 12h online e 13h na bilheteria oficial. Já o público geral, poderá adquirir os ingressos a partir do dia 06 de outubro, nos mesmos canais e horários. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros para os clientes cartão Elo e 3x sem juros para os demais cartões de crédito, estarão disponíveis online e na bilheteria oficial no Estádio do Morumbi (Av. Giovanni Gronchi 1866 – Morumbi, São Paulo – SP – Bilheteria 5 / Portão 5).

No Cine Joia, a meia custa R$ 120 e a inteira, R$ 240 para a pista. Na Audio, entradas para a pista custam R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira), para o mezanino, custam R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira). E no Palácio das Convenções do Anhembi, a inteira custa R$ 240 e a meia, R$ 120.

Confira abaixo a programação de cada local, dividida por data. Os horários e a ordem dos artistas ainda não estão definidas.

Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 – Sé):

31 de outubro, segunda-feira: ÀVUÀ, Benjamin Ferreira (DJ), Cynthia Luz, Karen Francis e Tuyo

1 de novembro, terça-feira: Ana Frango Elétrico, BRVNKS, DEEKAPZ (DJ), Gab Ferreira e VHOOR (DJ)

2 de novembro, quarta-feira: Brime!, Lord Apex x El Lif, Peroli (DJ), Sidoka e Urias

3 de novembro, quinta-feira: Boogarins, Caroline Durante, Föllakzoid, Jup do Bairro e Valentina Luz (DJ)

4 de novembro, sexta-feira: Nyege Nyege vs. NAAFI Showcase e Teto Preto

Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694):

3 de novembro, quinta-feira: Black Pantera, Crypta, Dead Fish, Molho Negro e Ratos de Porão

4 de novembro, sexta-feira: BAD GYAL, DJ MERCA BAE, FBC, MAC JULIA e Sangre Nueva (Python b2b Fiorentino b2b Kelman Duran)

Palácio das Convenções Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana):

3 de novembro, quinta-feira: AMAIA, Bebé, Céu. Juçara Marçal e Liniker