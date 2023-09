Cultura Previsão para o festival The Town é de chuva apenas no sábado

O festival The Town retorna nesta quinta-feira, 7, feriado da Independência, e durante o fim de semana, dias 9 e 10, com shows de Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars e muito mais.

Para quem conseguiu ingressos e está preocupado em ter de enfrentar a chuva que o público sentiu no último sábado, 2, as notícias são boas: a previsão é de que chova apenas no sábado, 9, com pancadas isoladas.

Ainda assim, vale separar a capa de chuva e estar preparado.

Também não esqueça o protetor solar, o óculos de sol e roupas leves, pois os dias prometem ser quentes.

Confira a previsão do tempo para 7, 9 e 10 de setembro, segundo informações do site Climatempo:

7 de setembro, quinta-feira

O feriado terá sol com algumas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. Não há probabilidade de chuva e a máxima fica em 26ºC e mínima de 15ºC. O vento deve atingir 16km/h.

9 de setembro, sábado

No sábado, o clima permanece quente, com máxima de 31ºC e mínima de 17ºC. Vale levar a capa de chuva neste dia, pois a probabilidade é de 90%, com pancadas isoladas à tarde e à noite. Os ventos devem chegar a 14km/h.

10 de setembro, domingo

O clima no último dia de evento não irá atrapalhar a despedida do The Town 2023. O dia tem sol com nuvens, sem probabilidade de chuva, com máxima de 27ºC e mínima de 16ºC. O vento fica em 7km/h.