Preta Gil visita Santuário de Nossa Senhora após última sessão de radioterapia

Preta Gil compartilhou na tarde deste sábado, 10, que viajou ao Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, na companhia dos amigos Gominho e Malu Barbosa.

A cantora, que esta semana anunciou que realizou sua última sessão de radioterapia após ser diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro – e desde então está passando por tratamentos – disse que foi agradecer “por todos os livramentos dos últimos meses” e “rezar pela saúde de familiares e amigos” que não a “abandonaram”. No texto, ela também deixa uma mensagem especial aos parentes de fã, que morreu nos últimos dias.

Em entrevista a Ana Maria, no Mais Você, a artista falou que os próximos passos do seu tratamento é uma cirurgia, em agosto, para a retirada do tumor e depois um período de recuperação com o uso de uma bolsa de colostomia.