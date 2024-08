Preta Gil revela as palavras de Gilberto Gil enquanto ela estava na UTI: 'A natureza é sábia' - O Liberal

A cantora Preta Gil relembrou, durante o Conversa com Bial desta terça, 27, o que o pai, Gilberto Gil, disse a ela durante a fase mais difícil do tratamento contra o câncer colorretal. O apresentador leu um trecho da autobiografia da artista, Preta Gil: Os Primeiros 50, em que ela relembra uma conversa por vídeo que teve com Gil enquanto estava na UTI. O cantor disse: “Filha, a natureza é sabia. Somos parte dela. Voltamos pra ela. Isso faz parte da vida”.

Preta Gil ri e relembra outro trecho da fala do pai: “Se tiver muito difícil pra você, e se for sua hora, aceite”.

“Foi ótimo pra mim”, disse Preta. “Eu estava na m****. Estava com risco 8 de morte, ainda na UTI. Era alerta vermelho máximo. Os médicos dizendo: ela pode ir embora a qualquer hora”.

A cantora relembrou que o pai também passou por graves problemas de saúde – em 2016, Gil foi internado com insuficiência renal. “Ele chegou a pedir que os médicos suspendessem o tratamento, porque estava sendo muito difícil. Acho que ele se colocou nesse lugar”, explica a cantora. “Aquilo virou uma chave na minha cabeça. Me trouxe a realidade. Eu disse: não quero morrer, não chegou a minha hora!. E funcionou muito.”

O Conversa com Bial foi gravado antes da internação da cantora.

Atualmente, Preta passa por uma nova etapa do tratamento. No último domingo, 25, a artista contou que a doença havia “voltado em quatro lugares diferentes”. Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio – com uma metástase – e no ureter – com um nódulo.

“Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor. … Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez”, disse. Ela contou que ficará em casa por 12 dias para, depois, retornar ao hospital e pretende não interromper seus trabalhos.