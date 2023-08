Preta Gil retira sonda nasogástrica, mas segue internada após cirurgia de remoção de tumor

Preta Gil utilizou os stories do Instagram na tarde desta quinta-feira, 24, para atualizar o seu estado de saúde, após passar por uma cirurgia de retirada de tumor no intestino.

A cantora apareceu sendo maquiada, e contou que retirou a sonda nasogástrica que estava usando no nariz desde o procedimento. O objeto conecta o nariz ao estômago, facilitando a alimentação ou a drenagem de fluidos.

Preta segue em recuperação e internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realizou o procedimento cirúrgico na quarta-feira, 16 de agosto.

Conforme relevado pela artista, a cirurgia foi “extensa, complexa” e durou mais de 14 horas. Na ocasião, ela também precisou passar por uma histerectomia total abdominal, operação que remove o útero.

Na terça-feira, 22, a filha de Gilberto Gil comunicou que o tumor foi retirado por completo e que ela “está livre de células cancerígenas”. “A cirurgia foi um sucesso. A gente teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo”, disse.