Preta Gil retira sonda nasogástrica e comemora: Estou mega feliz

Preta Gil retirou a sonda nasogástrica que precisou colocar na última semana. Neste sábado, 2, a cantora apareceu em seus stories no Instagram e comemorou: “Menos um tubo”. A artista havia anunciado na última sexta-feira, 1º, que teve uma obstrução intestinal que a fez ter um tipo de prisão de ventre e, por isso, a sonda era necessária.

Preta segue em recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a uma cirurgia para retirada de tumor no intestino no dia 16 de agosto.

“Tirei a sonda, estou mega feliz. O Dr. Frederico e Rodrigo falaram que tá superseguro, tá tudo indo bem. Já estou comendo, já estou fazendo a digestão muito bem, então eles tiraram. Menos um tubo para eu poder dormir”, explicou.

Encontro surpresa

Ainda neste sábado, Preta celebrou a visita dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. O casal fez uma aparição surpresa no hospital e a cantora recebeu alguns mimos, como pijamas e pantufas. “Ela está maravilhosa”, disse Angelica.

Preta ainda fez uma publicação mostrando outra visita especial que recebeu nos últimos dias. Ivete Sangalo apareceu para dar o suporte à cantora durante a sua recuperação. “Você está ótima”, disse a apresentadora.