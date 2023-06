Preta Gil rejeita elogios por estar mais magra: ‘Não emagreci porque quis. Estou doente’

Preta Gil resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, na última segunda-feira, 12, para responder algumas curiosidades de fãs e seguidores sobre, entre outros assuntos, o tratamento que vem fazendo contra o câncer de intestino. A cantora, então, aproveitou a oportunidade para rejeitar os elogios que tem recebido por estar mais magra.

“Uma das perguntas que mais tem na caixinha é quantos quilos eu emagreci ou Nossa, você está linda, Você emagreceu… Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não emagreci porque eu quis, emagreci porque estou doente. Quando eu fazia quimioterapia, ficava muito enjoada. Isso não permitia eu me alimentar da forma correta. Isso me fez perder peso, mas não é saudável. Não quis”, começou.

“Perdi muita massa muscular e estou correndo atrás agora, de ganhar. Não façam esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário achando que estão me elogiando porque não é um elogio. É delicado. Já não é legal ficar falando sobre isso quando a pessoa não está doente, com a pessoa doente, ainda é mais desagradável. Então senso, por favor”, ressaltou a filha de Gilberto Gil.

Preta Gil também deu a boa notícia de que está se sentindo bem ultimamente: “Acabei o tratamento em São Paulo, onde fiz radioterapia junto com quimioterapia oral. Todos os médicos me deram nota dez no final do tratamento porque, realmente, os efeitos colaterais da radioterapia… tinha a possibilidade de serem muito mais severos do que foram, na realidade comigo, então tive alguns efeitos colaterais, mas aqueles mais graves, mais sérios, não tive. Então estou bem, me restabelecendo, fazendo fisioterapia, me alimentando bem, dormindo, amando, estando perto dos meus amigos”.

A cantora de 48 anos ainda comentou sobre os próximos passos do tratamento: “Não acabei o tratamento. Ele só acaba depois que eu operar, quando eu refizer todos os exames. Aí sim o tratamento acaba. Por enquanto, estou em tratamento, agora numa pausa, esperando a operação que será em agosto. Depois do meu aniversário, opero pra gente tirar o tumor. E depois a gente vê os próximos passos”.

Um fã da artista quis saber dela também qual era o primeiro pensamento do dia. “É gratidão. Agradeço a Deus por estar acordando, por estar viva, por ter passado por tudo isso que passei e ter sobrevivido, por ter essa possibilidade de acordar. Isso é uma bênção! Então, só agradeço quando acordo”, revelou.

Santuário de Nossa Senhora

No último sábado, 10, Preta Gil contou no Instagram que viajou ao Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, na companhia dos amigos Gominho e Malu Barbosa para agradecer “por todos os livramentos dos últimos meses” e “rezar pela saúde de familiares e amigos” que não “abandonaram” ela.

No texto, ela também deixou uma mensagem especial para a amiga Carol Sampaio, uma das mais requisitadas promoters de festas no Rio de Janeiro, cuja mãe morreu recentemente.

“Rezei por todos que me mandam boas energias, rezei por minha amiga @sampaio_carol, que Nossa Senhora conforte seu coração e dos seus parentes pela perda da sua mãezinha amada”, escreveu a cantora.

Foi em janeiro deste ano, que Preta Gil usou as redes sociais para comunicar que estava iniciando o tratamento contra um câncer no intestino, também chamado de câncer colorretal, após exames terem apontado a presença de um tumor adenocarcinoma na porção final do órgão.