Preta Gil recebe alta hospitalar após 28 dias de internação; veja

Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã deste domingo, 10. A cantora mostrou em seus stories do Instagram o momento em que anuncia, ao lado da sua equipe médica, a novidade “tão esperada”. “Hora da alta tão esperada. Bora, vamos pra casa”, celebrou ela ao som de Andar com Fé, música de seu pai, Gilberto Gil.

“Muito grata a tudo o que vivi nesses 28 dias aqui no hospital”, acrescentou ao agradecer a equipe médica que ficou ao seu lado, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas. A artista foi internada na capital paulista no dia 16 de agosto para retirada de um tumor no intestino.

O diagnóstico de câncer foi confirmado pela artista em janeiro deste ano. Por meio das suas redes sociais, ela contou que estava com adenocarcinoma, um tipo de câncer que afeta o intestino. Na ocasião, a cantora acalmou os fãs e disse que estava bem. “Conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”.

Preta ficou internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Em agosto, ela veio para São Paulo para realizar a cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. Além de retirar o tumor, a cantora passou por um procedimento extenso e complexo de 14 horas, que exigiu uma histerectomia total abdominal.

A histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero. O Estadão conversou com especialistas na época para entender o motivo da intervenção. A cirurgia foi um sucesso e Preta anunciou, no dia 22 de agosto, que estava “livre de células cancerígenas”.