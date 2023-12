Preta Gil planeja carnaval diferente para 2024 após diagnóstico de câncer

Preta Gil confirmou que, apesar do tratamento contra um câncer no intestino, ela comemorará o carnaval de 2024. Em entrevista à revista Quem, a artista contou que os médicos ainda não indicam uma festa como ela fazia, mas confirmou que fará adaptações para celebrar a época e os 15 anos do Bloco da Preta. Após receber o diagnóstico em janeiro, a cantora cancelou a folia neste ano.

“É bem provável que o carnaval em si, na rua, o bloco, como a gente gostaria que acontecesse em 2024, talvez não aconteça por uma questão de restrição médica. Preciso de um bom tempo para me reabilitar para aguentar o calor do Rio de Janeiro. Médicos ainda consideram um pouco insalubre que eu faça um carnaval como eu fazia antigamente”, disse a artista.

Mesmo assim, ela garante algum tipo de celebração em 2024. “É uma certeza absoluta que no dia 4 de fevereiro, ainda não se de qual forma, se vai ser no trio elétrico, na rua, se vai ser fechado, se vai ser à tarde, mas alguma coisa vai acontecer.”

Recentemente, durante participação na série Angélica 50 & Tanto, a cantora relembrou o período no qual descobriu o câncer no intestino enquanto vivia uma crise no casamento com Rodrigo Godoy. No programa, ela declarou que pediu divórcio dele em uma cama de hospital.