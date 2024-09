Preta Gil homenageia cantor O Kanalha - O Liberal

Preta Gil surpreendeu seus seguidores ao usar suas redes sociais para parabenizar o cantor O Kanalha nesta terça-feira, 17. A cantora, que está em tratamento contra um câncer, compartilhou um vídeo do aniversariante alimentando-a em uma cama de hospital.

“Hoje é aniversário dele! Que esse seu ano novo seja de muitas realizações, amor e saúde! Te amo. Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato! Obrigada por ser luz nas nossas vidas”, escreveu a filha de Gilberto Gil.

No início do ano, O Kanalha foi apontado como interesse romântico de Preta Gil, que se divertiu com a suposição, mas não se pronunciou sobre o assunto. No começo de setembro, a cantora falou sobre um novo amor durante participação no Fantástico.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início do ano passado. Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase chamada de “sem evidência da doença”, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

No mês passado, porém, a artista informou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no peritônio – membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino – e no ureter.