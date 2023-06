Preta Gil fala pela 1ª vez sobre divórcio: ‘o casamento não superou um tratamento oncológico’

Preta Gil falou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com Rodrigo Godoy. O casal estava junto há oito anos, mas boatos sobre o fim da relação surgiram em abril. Na época, ela disse estar acordando “numa espécie de pesadelo” – e que muitas das coisas que saíram “tem muitas mentiras, como por exemplo assuntos financeiros, rastreador no carro e trisal”.

Em entrevista à Marie Claire, a cantora falou sobre a decisão de encerrar sua relação com o personal trainer. “Infelizmente eu faço parte dessa estatística que segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Mastologia, 70% das pacientes diagnosticadas com câncer lidam com a rejeição e o abandono de seu parceiro durante o tratamento, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar. A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso”, contou.

A filha de Gilberto Gil, que esteve presente no último domingo, 4, no Numanice, em São Paulo, projeto musical da cantora Ludmilla, e se emocionou bastante com os aplausos do público, disse que muitos amigos questionaram sobre a decisão do divórcio em um momento em que ela estava com a saúde fragilizada.

“Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem”, apontou.

“Depois de um tempo, percebi que essa decisão é prova da profundidade do meu mergulho. Se, neste momento, não for para descer fundo, repensar, então para quê? Estou tendo uma segunda chance de viver e isso tem um propósito”, completou.

Tratamento

Em janeiro deste ano Preta Gil revelou diagnóstico positivo para o câncer de intestino e segue em tratamento. No fim de maio, a artista publicou que estava otimista com a sua melhora mesmo com os efeitos colaterais da quimioterapia. No seu perfil do Instagram, ela tem compartilhado também que voltou a fazer algumas atividades de trabalho e de lazer, mas sempre de máscara.