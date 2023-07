Preta Gil expõe ataque de seguidora após internação

Após confirmar que foi internada por conta de uma crise de ansiedade severa e logo liberada, Preta Gil recebeu ataques nas redes sociais logo em seguida. A cantora foi duramente criticada, tendo seu estado de saúde menosprezado.

Na noite da última sexta-feira, 21, a filha de Gilberto Gil, que está em tratamento contra um câncer no intestino, expôs no stories do Instagram uma das pessoas que a criticaram. A mensagem dizia: “Outra querendo se aparecer, não se conforma com o fim do casamento, se vitimizando o tempo todo. Para! Tem condições de se tratar, só quer mídia essa aí”.

Preta, que recebeu apoio dos fãs, que a defenderam na postagem, fez questão de rebater as palavras de ódio da internauta: “Aqui vemos três tipos de pessoas diferentes: as boas e as ruins. A primeira tem um pensamento bem parecido com os dos abusadores, agressores, traidores… Mulheres, nós temos que nos libertar dessa doença”.

“Não podemos cair nessa armadilha, o projeto do machismo é esse. Que a gente se odeie, que a gente se machuque umas às outras por causa de homem! Um perigo, eu sei do que estou falando. Se protejam”, emendou.

Para finalizar, ela ainda disparou: “Por opiniões iguais a dessa senhora, o mundo está tão doente, as pessoas estão doentes e ferindo uma as outras!”. E continuou: Boa noite. Voltando pro meu mundo off-line até ter vontade e saúde mental para voltar a trocar amor com vocês por aqui”.

Última internação



Após dar entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 20, ao sentir um mal-estar, Preta Gil tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde. A cantora contou que seguiu para a unidade médica por precaução, foi diagnosticada com crise de ansiedade severa e logo liberada.

“Aos meus amores, sim, ontem tive um mal-estar e, por precaução, fui ao hospital. Era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando. É muito desagradável. Não precisei ficar na clínica. Fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta. Inclusive, já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!”, escreveu Preta, nos stories do Instagram.