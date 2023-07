Cultura Preta Gil explica cicatrizes e curativos no colo: ‘Muita gente me pergunta’

De volta às redes sociais, Preta Gil fez mais uma publicação esclarecendo dúvidas dos seguidores. A cantora, que passou por um período turbulento neste ano, tem compartilhado sua rotina e estado emocional após a radioterapia.

Dessa vez, Preta explicou o motivo das suas marcas no colo, mais visíveis quando ela está de biquíni. “Muita gente me pergunta o que é isso aqui”, disse, apontando para uma cicatriz do lado esquerdo. “Essa aqui é uma cicatriz do port que coloquei para fazer quimioterapia”, disse, se referindo ao port-a-cath, pequeno cateter instalado sob a pele em longos tratamentos.

“Eu abri isso aqui e fechei umas três vezes, porque deu problema”, revelou.

A empresária mostrou o adesivo colocado por cima da cicatriz. “Aqui é um remédio pra dor, para as dores que sinto de consequência da radioterapia.” Ela também mostrou uma marca no outro seio, com um curativo similar.

Preta está em tratamento contra um câncer de intestino, descoberto em janeiro deste ano. Segundo ela, o próximo foco é uma operação em agosto, para retirar o tumor.