Cultura Preta Gil está com câncer no intestino: ‘conto com a energia de todos’

Por Agência Estado 11 de janeiro de 2023, às 14h39 • Última atualização em 11 de janeiro de 2023, às 16h02 Link da matéria: https://liberal.com.br/cultura/preta-gil-esta-com-cancer-no-intestino-conto-com-a-energia-de-todos-1892525/