Preta Gil celebra fim de radioterapia e, emocionada, compartilha vídeo

Nesta terça-feira, 6, Preta Gil comemorou o fim da radioterapia. A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro e desde então está passando por tratamentos. Preta fez as sessões em um hospital na capital paulista, mas agora volta para a cidade natal, o Rio de Janeiro, onde aguardará a cirurgia para retirada do tumor.

Nas redes sociais, ela comemorou bastante o marco no tratamento e compartilhou um vídeo ao lado de alguns médicos durante o processo. “Última radioterapia! Venci mais uma batalha!”, começou dizendo.

“Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! À todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!”, continuou.

“Aos meus amigos, já não tenho mais palavras para agradecer por tanto. Nós juntos para sempre e sempre!. Já deu certo, vamos pra próxima etapa!”. A artista finalizou o post com a hashtag “Preta Cura”.

Ao som da música Amizade é tudo, do cantor Thiaguinho, Preta Gil ainda anunciou que fará uma festa de aniversário e convidou todos os profissionais que cuidaram dela para o evento. “Amo vocês, nunca vou esquecer o que fizeram por mim”, disse a cantora para os enfermeiros, médicos e profissionais do hospital

No final do vídeo, a equipe de saúde ainda deixou um recado para a cantora, com mensagens positivas, de amor e carinho.